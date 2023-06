A vista 3D do Google Maps já chegou a Portugal e traz mais novidades

Á Google está a mudar o Maps e já sabe com o vai fazer. Quer abandonar o que é tradicional e trazer para os olhos de todos a informação necessária, num formato mais simples de ler e mais compreensível. Vai apostar no 3D com a Visualização Imersiva e agora já a podemos usar em Portugal, com muito pontos prontos a serem visitados.

Visualização Imersiva para ver o mundo melhor

A Google já tinha mostrado como podemos usar e explorar a Visualização Imersiva. Mais do que uma simples visualização 3D, esta permite que possamos explorar locais de forma muito mais interativa e integrada, com muito mais informação a estar disponível para todos.

Com uma lista inicialmente reduzida, a Google vai agora alargar esta presença de forma massiva. Ao todo, e nos próximos tempos, vão ser 500 locais com esta novidade. Aqui podemos já encontrar Portugal, com locais como a Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos ou a Torre dos Clérigos e outros.

Locais vistos em 3D chegam a Portugal

A Google vai usar a IA para fundir milhares de milhões de imagens e criar uma visão multidimensional do mundo com informações em camadas sobrepostas. Para cada local poderá familiarizar-se com a área antes de o visitar. Basta procurá-lo no Google Maps e tocar no primeiro vídeo para sobrevoar virtualmente o prédio e encontrar locais próximos.

Ao deslizar o ecrã pode visualizar as condições meteorológicas ao longo do dia, enquanto também consegue ver o quão movimentado o local está de forma que a visita possa ser planeada com antecedência. E nos locais onde temos dados disponíveis, o utilizador pode olhar para dentro de restaurantes e cafés para o ajudar a decidir se deseja fazer uma reserva.

Há muito mais para descobrir no Google Maps

As Direções Visualizáveis no Maps surgem também para ajudar a acompanhar facilmente a evolução de uma viagem ecrã de bloqueio do seu smartphone ou na visão geral da rota. Ao pedir as direções para o destino e começar a caminhar surgirá o Tempo Estimado de Chegada (ETA) atualizado e indicações do próximo local onde terá de virar. Caso opte por outro caminho, a rota será atualizada.

Por fim temos o separador Recentes para a versão desktop. Neste separador, organizado, automaticamente, vão ser guardados os locais que o utilizador pesquisa. O utilizador pode remover locais que visualizou, planear várias viagens de uma só vez e partilhar uma seleção de lugares. Uma vez decidido o que quer visitar, selecione basta clicar em "pedir direções" e o Maps irá criar uma rota personalizada.