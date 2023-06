Juiz dos EUA bloqueia temporariamente a compra da Activision pela Microsoft

Parece que ainda não é desta que teremos uma solução definitiva e que agrade a todos no caso da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Recentemente a FTC solicitou uma ordem judicial para travar o negócio e agora um juiz norte-americana concedeu o pedido e bloqueou temporariamente a aquisição da criadora do popular jogo Call of Duty.

Compra da Activison bloqueada por juiz dos EUA

Tal como aqui informámos, a norte-americana FTC soliciou junto de tribunais federais dos Estados Unidos uma ordem judicial para impedir a compra da Activision Blizzard pelas mãos da Microsoft. E esta ação deu agora frutos pois segundo avançou a Reuters, ainda na noite de terça-feira (13) um juiz dos EUA concedeu o pedido da Federal Trade Commission e bloqueou temporariamente a aquisição da gigante dos jogos. Para além disso foi ainda marcada uma audiência para a próxima semana.

Os detalhes indicam que o juiz em questão, Edward Davila, marcou uma reunião de dois dias sobre o pedido da FTC para uma liminar para 22 a 23 deste mês de junho, em São Francisco. A intenção da entidade norte-americana com este pedido era impedir que o negócio entre a empresa de Redmond e a criadora de jogos fosse finalizado já nesta sexta-feira.

Após a audiência no final de junho, o tribunal federal irá decidir se uma liminar será ou não necessária. O juiz Davila disse que esta ordem de restrição agora emitida "é necessária para manter o status quo enquanto a queixa estiver pendente (e) preservar a capacidade deste tribunal de ordenar alívio efetivo no caso de determinar que uma liminar é necessária e preservar a capacidade da FTC de obter um recurso permanente efetivo no caso de prevalecer no seu processo administrativo pendente".

Por sua vez, espera-se que a Microsoft e a Activision Blizzard apresentem argumentos legais contra a possível liminar no dia 16 de junho, sendo que a FTC deverá responder a 20 de junho.