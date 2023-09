Home Chef Hustle Stuff Pack traz a arte de cozinhar a Sims 4

À semelhança do que acontece na realidade, tanto existem Sims que se conseguem safar à cozinha, como existem outros que nem por isso. E é precisamente a pensar neles que a EA e a Maxis revelaram o pack Home Chef Hustle Stuff Pack, uma ajuda preciosa na cozinha para os Sims.

A Electronic Arts e a Maxis revelaram na semana passada que The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack, estará disponível para PC via app da EA, Mac via Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, a partir do dia 28 de setembro.

Trata-se de um pack que vai trazer outra vida às cozinhas dos nossos Sims, uma vez que traz muitas (e boas) aquisições para o lar.

Desta forma, os Sims poderão, com o pack Chef Hustle Stuff Pack, equipar as suas cozinhas com as ferramentas e acessórios perfeitos para surpreenderem tudo e todos com grandes cozinhados e petiscos.

Desde simples chefs amadores e curiosos pela arte da cozinha, até aos grandes empresários do ramo alimentar, este pack promete trazer as delicias de todos.

Além de proporcionar uma liberdade criativa sem precedentes aos Sims cozinheiros, será ainda possível monetarizar as receitas criadas e vendê-las aos nossos vizinhos.

É um verdadeiro fenómeno, este Sims. Com mais de 2 décadas de existência, continua a atrair milhares e milhares de jogadores em todo o Mundo, mantendo vivo o simulador da vida. A Electronic Arts e a Maxis, também fazem por isso, e com os constantes e regulares lançamentos de conteúdos, aumentam a esperança de vida de um jogo que parece não ter fim.

Venham mais 2 décadas de The Sims... cá estaremos para os ver crescer!