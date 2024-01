Bandle Tale: A League of Legends Story avança para lançamento

Apesar de ainda faltar um pouco para o lançamento de Bandle Tale: A League of Legends Story, o jogo da Riot Forge e da Lazy Bear Gamesoft, as novidades já começam a rolar... a mais recente, é que as pré-reservas já se encontram disponíveis.

A Riot Forge acaba de revelar que o jogo, Bandle Tale: A League of Legends Story (em desenvolvimento pela Lazy Bear Gamesoft) encontra-se já disponível para pré-reserva.

Bandle Tale: A League of Legends Story trata-se de uma história original sobre o mundo de League of Legends.

Todos os fãs que efetuarem a pré-reserva irão receber bónus digitais exclusivos incluindo um Chapéu de Escuteiro de Bandle equipável, Poro Escuteiro de Bandle, Casa de Campo Evergreen, uma receita de Yordles e mais.

Em Bandle Tale: A League of Legends Story, os jogadores podem jogar como o seu próprio Yordle – um dos habitantes fofos e peculiares da cidade de Bandle.

Quando a rede de portais da cidade de Bandle começa a ter problemas e o mundo deles vira um caos, só o jogador pode restaurar o equilíbrio e a ordem.

Dessa forma, os jogadores irão recolher materiais, construir e organizar festas extravagantes para cumprir missões para o Teemo, a Tristana, o Veigar e muitos outros champions de League of Legends de forma a salvar a cidade de Bandle e os seus habitantes.

Apresentando uma jogabilidade divertida e descontraída, o jogo pisca o olho a um amplo público de entusiastas de League, fãs de "jogos aconchegantes" e muito mais.

Bandle Tale: A League of Legends Story será lançado na quarta-feira, 21 de Fevereiro de 2024 para a Nintendo Switch e plataformas digitais de PC via Steam, GOG e a Epic Games Store.