A IA também já chegou ao Chrome para ajudar os utilizadores a navegar na Internet

Com a IA cada vez mais presente, era inevitável que o Chrome também recebesse novidades nesta área. Se a maioria dos browser foca-se em obter dados, a Google quis seguir outro caminho. Traz agora 3 funcionalidades para auxiliar os utilizadores do Chrome a navegar na Internet.

É com a mais recente versão do Chrome que a Google inaugura a utilização da IA no seu browser. Ao todo são 3 novas funcionalidades dedicadas a tornar este browser mais simples de usar e mais útil para os utilizadores. Dependem da opção "Organizar separadores semelhantes" estar ativada no browser da Google, isto claro, na versão 121 desta ferramenta da gigante das pesquisas.

A primeira, o organizador de separadores, recorrerá à IA para conseguir arrumar e agrupar separadores associados ao mesmo tema. Usará a IA para o conseguir e irá ao longo do tempo aprender com o utilizador e a sua utilização.

O Chrome irá sugerir e criar automaticamente grupos de separadores com base nos que estiverem abertos. Irá até sugerir nomes e emojis para esses novos grupos, para poder encontrá-los facilmente novamente.

O segundo é um recurso experimental com tecnologia IA para ajudar a escrever. Para começar, clique com o botão direito numa caixa de texto ou campo em qualquer site que visitar no Chrome e selecione “Ajude-me a escrever”. Digite algumas palavras e a IA iniciará o processo de escrita.

Por fim, temos a personalização do Chrome. Após estar no Android 14 e Pixel 8, o mesmo modelo de transformar texto em imagem chega ao Chrome para o personalizar ainda este browser. Poderá gerar rapidamente temas personalizados com base no assunto, humor, estilo visual e cor que escolher.

Estas novidades estão já na última versão do Chrome, que a Google já disponibilizou para atualização. Bastará instalar o Chrome 121 e procurar estas novidades que trazem a IA ao browser que domina por completo a Internet.