IBM: “40% dos trabalhadores devem aprender habilidades IA ou serão substituídos”

Não há volta a dar e o mundo tem mesmo que se preparar para o futuro tecnológico que será dominado pela Inteligência Artificial. Sabemos que, de alguma forma, haverá um impacto significativo em vários setores, nomeadamente do mundo laboral. Nesse sentido, a IBM diz que "40% dos trabalhadores terão que aprender habilidades IA, quem não o fizer, será substituído".

Os trabalhadores têm que se preparar para o futuro com IA

Diariamente saem notícias que nos mostram que a integração da IA nos vários mercados já está a acontecer a um ritmo alucinante e nada há a fazer para meter travão nesta tendência. E um recente estudo realizado pela IBM Institute for Business Value concluiu o que possivelmente muitos já sabiam... os trabalhadores terão que adquirir novas qualidades e competências para lidar com a Inteligência Artificial se quiserem manter o seu emprego, ou um novo e melhor. O estudo contou com a participação de 3.000 executivos de 28 países e 21.000 trabalhadores de 21 locais.

Os dados revelam que 40% dos funcionários terão que aprender habilidades IA nos próximos 3 anos e, quem não o fizer, será substituído. Ou seja, estamos a falar que 4 em cada 10 pessoas no mundo inteiro, precisam de ser treinadas para as mudanças e os desafios que a Inteligência Artificial generativa vai trazer, nomeadamante à automatização de processos em grande escala. É então caso para dizer "If you snooze, you lose", que significa que se não temos atenção e nos deixamos 'dormir'... perdemos oportunidades fundamentais.

Se considerarmos que grande parte de toda a população ativa no mercado de trabalho carece de formação mesmo em áreas menores, então ninguém duvida de que iremos enfrentar algumas lacunas nesta evolução e preparação da força de trabalho para lidar com as tecnologias inovadoras.

Outros resultados mostram que 67% dos entrevistados disseram que os cargos de nível inicial estão a sentir os efeitos da IA, enquanto que nos cargos executivos essa percentagem é de 22%. Tal como outros estudos já haviam referido, profissões como o setor das finanças, marketing, advogados, atendimento ao público, entre outras, podem ser substituídos pela IA e geridos por pessoas mais qualificados, deixando assim para trás quem não tem treino tecnológico avançado. Para além disso, é referido que quem tem esse mesmo treino, está a ganhar em média 15% mais e, nalguns casos, esse aumento pode chegar aos 36%.

Atualmente a organização e gestão de tempo é uma das qualidades mais procuradas pelos empresários que se podem tornar mais produtivas com a ajuda da IA. Outro aspeto que a IA tenderá a melhorar é a capacidade de nos relacionarmos com os outros, nomeadamente com a equipa de trabalho. Portanto, se a pessoa já não tem boas relações com os colegas, deverá repensar este ponto, caso contrário o futuro poderá não ser muito risonho.