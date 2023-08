Hisense é distinguida com prémios Melhor Compra e Melhor Produto mini-LED TV

A Hisense recebeu dois prémios EISA, atribuídos a dois dos seus mais recentes modelos de televisão ULED 4K: o modelo de 65" Hisense U7KQ, distinguido com o prémio "Melhor Compra" e o modelo de 65" Hisense U8KQ, distinguido com o prémio "Mini-LED TV 2023-2024".

Este é o terceiro ano em que a Hisense é distinguida pelo júri da Expert Imaging and Sound Association (EISA), uma referência líder na indústria multimédia, que reúne 60 publicações tecnológicas, sites e comentadores de redes sociais de 29 países.

Estas conquistas, para a Hisense, representam mais um reforço do posicionamento da marca como um dos principais fabricantes de eletrónica de consumo e eletrodomésticos do mundo. O júri da EISA reconheceu o desenvolvimento tecnológico da Hisense e, com ele, o fornecimento de produtos de alta qualidade e fiabilidade aos seus consumidores com o objetivo de oferecer as experiências mais extraordinárias.

Hisense 65U7KQ: Prémio Melhor Compra

O modelo Hisense 65U7KQ venceu na categoria de melhor compra (best buy). Esta categoria analisa o mercado com o intuito de encontrar as melhores soluções de compra para um cliente cada vez mais exigente.

A televisão Hisense 65U7KQ possui uma tecnologia revolucionária Mini-LED, uma das mais recentes no mercado, que proporciona até os mais ínfimos detalhes no ecrã. Os LEDs estão agrupados de forma a que permita uma retroiluminação infinitamente mais precisa e um melhor controlo do contraste.

Com a Solução HDR Total, os televisores Hisense adotaram a única abordagem sensata ao HDR com suporte para todos os principais formatos, incluindo Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10+ e HLG.

Para além de tudo isto, o modelo 65U7KQ é indicado para jogos, oferecendo muitas funcionalidades de jogo avançadas, como o Modo Jogo Pro de 144 Hz, que permitirá ao utilizador tirar o máximo partido do jogo. A taxa de atualização variável ultra-precisa (VRR) e o modo de baixa latência automática (ALLM) juntam-se a uns espantosos 144 Hz para uma experiência de jogo suave que se manterá competitiva durante anos.

Quanto à parte de áudio deste modelo, oferece tecnologia Dolby Atmos revelando todos os detalhes do som com uma clareza e profundidade inigualáveis. Suporta Dolby Atmos com subwoofer incorporado de 2.1 CH. O premiado Hisense 65U7KQ funciona com um sistema operativo VIDAA Smart.

Hisense 65U8KQ: Prémio Mini-LED TV 2023-2024

O modelo de 65” da série U8KQ oferece tudo o que se pode desejar de um televisor inteligente: qualidade de imagem superior, funcionalidades de topo para jogos, excelente desempenho de áudio, conetividade e um rápido sistema operativo inteligente VIDAA, intuitivo e adaptável, que permite a qualquer pessoa personalizar o televisor e as suas funções de acordo com as suas necessidades.

A sua funcionalidade Quantum Dot Colour produz cores puras, vivas e rápidas, alargando a experiência de visualização muito para além do televisor normal.

Este modelo possui um ecrã antirreflexo, uma funcionalidade fundamental quando se vê televisão numa sala iluminada pelo sol. Com a função Total Ambient Adaptive, permite a sua utilização sem dar pela luz direta. O Dolby Vision liberta o verdadeiro potencial do HDR para cores ultra-vivas, contraste mais nítido, maior luminosidade e detalhes mais ricos, dando vida ao entretenimento com imagens consistentemente deslumbrantes, independentemente do dispositivo.

No que diz respeito ao áudio, o 2.1.2 Multi-channel Surround expande o som a partir de duas colunas frontais, um subwoofer e duas colunas superiores, criando um ambiente sonoro natural e multidimensional. O Dolby Atmos, presente neste modelo premiado, reinventou a forma como o entretenimento é criado e vivido em casa, permitindo que os consumidores mais criativos ajustem o som como pretendem, para uma experiência de áudio mais realista e envolvente.

Os adeptos da autenticidade apreciarão também o Modo Filmmaker, pois permitirá ao utilizador ter uma experiência idêntica à de um realizador. Para além disso, a função IMAX Enhanced permite ao espetador ver imagens mais nítidas e brilhantes e usufruir de um áudio envolvente e emocionante fornecido pela DTS. Por usa vez, o MAX Enhanced é um programa de certificação que garante um desempenho de áudio e vídeo de alta qualidade para televisores e projetores topo de gama.