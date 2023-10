Bose lança nova geração de Auriculares e Auscultadores numa ode ao conforto

Por aqui, já tivemos oportunidade de testar algumas das propostas da Bose, sendo o feedback muito positivo. Agora, fomos conhecer a nova geração de Auscultadores e Auriculares QuietComfort, bem como novas colunas, em especial, a SoundBar Ultra.

A Bose apresentou, ontem, em Portugal, a sua nova geração QuietComfort: Auscultadores QuietComfort, Auscultadores QuietComfort Ultra e Earbuds QuietComfort Ultra. Além disso, também tivemos oportunidade de assistir à performance da SoundBar Ultra.

Fazendo jus à posição que ocupa no desenvolvimento e fabrico de produtos e tecnologia de áudio, as novas propostas da Bose são verdadeiramente interessantes.

Sabemos que ouvir música é uma experiência profundamente pessoal - o que se ouve, quando e onde se ouve, e a emoção que o que se ouve tem o poder de evocar. Os auscultadores e auriculares QuietComfort Ultra com Bose Immersive Audio lideram as tecnologias de áudio. A experiência de audição realista, o desempenho superior de cancelamento de ruído e o design moderno fazem de ambos os produtos a melhor companhia para qualquer amante de música.

Disse Raza Haider, diretor de produtos da marca.

Bose traz novos auscultadores, auriculares e soundbar

Auscultadores Bose QuietComfort Ultra

Os QuietComfort Ultra Headphones oferecem uma poderosa combinação de Bose Immersive Audio, cancelamento de ruído e calibração de áudio CustomTune. Além disso, o Bose Immersive Audio e a tecnologia CustomTune trabalham em conjunto para proporcionar um som envolvente e totalmente otimizado para os ouvidos.

O processamento de sinal exclusivo e o conjunto robusto de chips e microfones avançados permitem um cancelamento de ruído melhorado. Os Bose QuietComfort Ultra estão equipados com a tecnologia CustomTune, e suportam o Modo Bose Aware com ActiveSense e uma captação de voz notável.

Notavelmente, os Auscultadores QC Ultra utilizam uma matriz de forma de feixe para diferenciar a voz do utilizador de 360 graus de som indesejado nas proximidades.

O design desta proposta da Bose é simpático e moderno. As costuras e divisões mínimas transmitem uma aparência geral elegante, ao mesmo tempo que permitem que os Ultra Headphones se dobrem num estojo de armazenamento compacto.

Os controlos físicos intuitivos tornam os auscultadores fáceis de utilizar e a promessa da Bose aponta para 24h de autonomia da bateria com um único carregamento. Com o Bose Immersive Audio ligado, a autonomia reduz para 18h.

Os Auscultadores Bose QuietComfort Ultra estão disponíveis pelo preço de €519,00 (IVA incluído).

Auscultadores Bose QuietComfort

Esta proposta da Bose assegura um áudio potente aliado ao cancelamento de ruído, que, por sua vez, passa a poder ser ajustado e a oferecer a possibilidade de definir modos personalizados.

Para audição sem fios, o utilizador tem a capacidade Bluetooth 5.1 multiponto e até 24 horas de autonomia da bateria com um único carregamento via USB-C.

Esta proposta inclui um cabo de áudio com microfone para audição ou comunicação com fios. Além disso, pode ser iniciada sessão de audição no Spotify, premindo um botão.

Estes auscultadores estão disponíveis pelo preço de €399,00 (IVA incluído).

Earbuds Bose QuietComfort Ultra

Em substituição dos QC Earbuds II, esta proposta da Bose continua a oferecer cancelamento de ruído de alta qualidade, tecnologia de calibração de som CustomTune, controlos táteis responsivos e uma classificação IPX4.

Além disso, agora, oferece uma melhor qualidade de chamada: a mistura de microfones dinâmicos e filtros adaptáveis resulta numa captação de voz mais inteligível.

Estas tecnologias funcionam em conjunto e em tempo real para determinar e dar prioridade ao microfone de cada auricular que está a sofrer menos ruído do vento e selecionar a partir de uma variedade de filtros de ruído, para que a voz do utilizador se apresente mais claramente.

O design dos Ultra Earbuds foi atualizado para incorporar um novo tratamento metálico para um aspeto mais elegante. De acordo com a Bose, estes Earbuds Bose QuietComfort Ultra oferecem até seis horas de duração da bateria com uma única carga, enquanto o Bose Immersive Audio está desligado, e até quatro horas, quando este está ligado.

Os Earbuds QuietComfort Ultra estão disponíveis pelo preço de €379,00 (IVA incluído).

Os Auscultadores QuietComfort Ultra e os Earbuds QuietComfort Ultra já estão disponíveis no mercado nacional, em preto e branco fumado e numa edição limitada de verde seco.

Bose Smart Soundbar Ultra

Com a Bose Smart Ultra Soundbar, o utilizador experimentará um áudio espacial verdadeiramente envolvente com tecnologia Dolby Atmos e TrueSpace. Além disso, destaque para o modo AI Dialogue, que equilibra automaticamente a voz e o som surround para uma nitidez vocal diferenciada.

Uma das principais características da coluna é o som envolvente. Os dois altifalantes de disparo ascendente envolvem-no em som de todas as direções - mesmo acima da cabeça.

A Bose Smart Ultra Soundbar utiliza uma única ligação ao televisor. Basta ligar a coluna à alimentação e transferir a aplicação Bose Music para o seu dispositivo móvel para concluir a configuração.

Esta Soundbar Ultra da Bose está disponível pelo preço de €999,00 (IVA incluído).