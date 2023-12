Ernie Bot: o “ChatGPT” chinês da Baidu já tem mais de 100 milhões de utilizadores

Já aqui temos falado do Ernie Bot, o concorrente chinês do ChatGPT que foi desenvolvido pelo motor de busca Baidu. E de acordo com um executivo da empresa, este sistema inteligente já tem mais de 100 milhões de utilizadores.

Quando falamos de Inteligência Artificial, hoje em dia existem já vários sistemas que começam a ganhar popularidade, embora nenhum seja ainda tão conhecido como o ChatGPT da OpenAI.

Mas, tal como seria de esperar, a China também já tem os seus próprio sistema inteligente há algum tempo, e um dos mais conhecidos foi criado pela empresa Baidu e designa-se como Ernie. Lembramos que no passado mês de outubro, a empresa revelou a sua nova versão Ernie 4.0 para competir com o avançado GPT-4.

Chinês Ernie Bot já tem mais de 100 milhões de utilizadores

De acordo com as recentes notícias avançadas pela Reuters, o diretor do departamento de tecnologia da Baidu, Wang Haifeng, disse nesta quinta-feira (28) que o Ernie Bot já conquistou mais de 100 milhões de utilizadores até ao momento.

Este marco é atingido depois que no mês de agosto a empresa chinesa permitiu que o Ernie Bot fosse aberto para acesso ao público. Antes disso, a equipa por detrás do projeto passou vários meses a trabalhar no sistema de Inteligência Artificial. Houve ainda um período de testes onde alguns utilizadores selecionados puderam testar os recursos do rival do ChatGPT.

O CEO da Baidu, Robin Li, também já teceu vários elogios ao longo deste ano ao potencial do Ernie Bot, assim como a outros produtos relacionados com a Inteligência Artificial e aplicados a diversos contextos, como motores de busca, cloud e carros inteligentes.

Para além disso, de acordo com uma classificação publicada nesta quinta-feira pela SuperCLUE, empresa que classifica chatbots generativos com tecnologia de IA, o Ernie Bot lidera todos os chatbots chineses. Contudo, a sua pontuação é de 79,02, 10 pontos a menos comparativamente à versão mais recente do ChatGPT.