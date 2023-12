Fábrica europeia de carros elétricos e baterias da BYD será na Hungria!

Se antes era apenas um rumor, agora, sabe-se que a negociação está na fase final: a BYD deverá instalar-se na Europa pela porta da Hungria, que acolherá a sua nova fábrica de carros elétricos e baterias.

Segundo a informações, o grupo chinês BYD estará em negociações finais com o Governo da Hungria para a construção de uma nova fábrica de carros elétricos e baterias, em Szeged, no sul do país. O acordo final poderá ser anunciado nas próximas horas.

Atualmente, a BYD possui uma fábrica de autocarros, na Hungria, o que, aparentemente, terá tido impacto na escolha da nova infraestrutura.

BYD aposta na Europa

Em novembro, a BYD vendeu pouco mais de 13 mil carros na Europa. Contudo, a chegada de propostas como o Dolphin e o Seal deverá impulsionar os seus números, no próximo ano.

As instalações terão capacidade para 800 mil unidades por ano, assim que operarem em plena capacidade. Embora tudo indicasse que a fábrica de baterias seria independente da fábrica de carros, parece que ambas farão parte do mesmo complexo.

Antes de se decidir pela Hungria, a BYD também avaliou localizações noutros países, como Alemanha, França, Polónia e Espanha.

A fabricante chinesa está confiante de que as novas instalações, na Hungria, estarão operacionais entre 2025 e 2026, suportando a sua expansão na Europa.