Chinesa Geely lança 11 satélites de órbita baixa para os carros autónomos

As empresas do ramo automóvel estão a apostar forte para tentarem conquistar uma parte importante deste setor e, para isso, devem inovar e trazer algo diferente. De acordo com as notícias, a chinesa Geely lançou recentemente 11 satélites de órbita terrestre baixa para apoio aos carros autónomos.

Geely lança mais 11 satélites para apoio aos carros autónomos

A montadora chinesa Geely Holding Group disse neste sábado (3) que lançou mais 11 satálites de órbita terrestre baixa, sendo já o segundo envio que faz parte da sua estratégia para expandir a capacidade de fornecer uma navegação mais precisa para os veículos autónomos.

As informações foram relatadas pela Reuters e indicam que a empresa disse em comunicado que esses mesmos satélites foram enviados através do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, localizado na região chinesa de Sichuan. Os planos da empresa chinesa são ambiciosos, uma vez que a Geely disse que espera ter 72 satélites em órbita até ao próximo ano de 2025 e quer, eventualmente, conseguir ter uma constelação de 240.

Este já é o segundo envio da montadora chinesa, sendo que o primeiro aconteceu no mês de junho de 2022.

Segundo a Geely, para além de fornecer suporte de posicionamento de alta precisão para carros autónomos, esta rede de satélites terá também funções ao nível comercial, como o fornecimento de conectividade no setor de eletrónicos de consumo.

Os detalhes revelados pela empresa indicam que estes satélites têm funções de sensores remotos de IA e fornecem imagens nítidas de sensoriamento remoto de alta resolução de 1 a 5 metros.

Embora as redes de satélites na China sejam controladas pelos militares chineses, o governo do país asiático permitiu que as empresas privadas investissem também na indústria espacial em 2014. Muitas empresas começaram então a apostar neste segmento, especialmente no fabrico de satélites.