Portugal sempre na frente! Rede móvel da NOS é a mais rápida da Europa

Os operadores em Portugal procuram oferecer aos utilizadores as melhores redes e as melhores tecnologias. Isso destaca-os de muitos outros em toda a Europa, com condições de utilização única. A provar isso, a Ookla avaliou os serviços da NOS e coloca rede portuguesa no topo europeu de velocidade pela primeira vez!

A rede móvel da NOS foi considerada pela Ookla a mais rápida da Europa, colocando, pela primeira vez, uma rede portuguesa no topo do ranking europeu de velocidade. A NOS obteve um Speed Score de 183,36, bem à frente de outras redes europeias.

O estudo, que comparou o desempenho das redes móveis dos principais operadores europeus, incluindo os operadores portugueses, foi realizado no segundo e terceiro trimestres de 2023 e apoia-se nos dados recolhidos em mais de 16 milhões de testes efetuados em toda a Europa, através da plataforma Speedtest.

Top 10 Redes mais rápidas (Speed Score)

1 NOS Portugal 183,36 2 A1 Bulgária 167,81 3 Cyta Chipre 165,96 4 Telenor Noruega 159,81 5 3 Dinamarca 158,45 6 Telenor Suécia 147,07 7 POST Luxemburgo 135,78 8 BITĖ Letónia 133 9 Swisscom Suíça 126,57 10 Telia Lituânia 122,51

O Speed Score incorpora uma medida da velocidade de download e upload de cada operador para ordenar e classificar a velocidade da rede, sendo 80% com base na velocidade de download e 20% na velocidade de upload. Segundo os dados da Ookla a NOS registou uma velocidade média de download de 190,33 Mbps a nível nacional (nas várias gerações de redes móveis).

Esta distinção da parte da Ookla baseia-se numa extensa análise de dados. Estes foram recolhidos recorrendo a mais de 16 milhões de testes realizados pelos utilizadores da plataforma Speedtest, ou as apps da Ookla para iOS e Android. Este processo aconteceu durante o segundo e terceiro trimestre de 2023, tendo sido validados os dados de 39 países europeus.