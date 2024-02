Apple prepara dispositivo dobrável para substituir o iPad Mini que deve lançar em 2026

A Apple tem sido muito reservada no que toca à criação e apresentação de um dispositivo com ecrã dobrável. Já toda a concorrência direta tem no mercado um smartphone com estas caraterísticas, mas o iPhone ou o iPad dobrável insiste em não surgir. Agora, surgem novos rumores de que este dispositivo é preparado e deverá surgir em 2026, para substituir o iPad Mini.

Apple com um dobrável em vez do iPad Mini

O mais recente rumor nesta área dá conta de que a Apple estará finalmente a explorar o mercado dos dobráveis. Os seus planos apontam para um dispositivo de 7 a 8 polegadas, que poderia substituir o iPad Mini, Esta informação veio da publicação coreana The Elec. Esta sugere que o prazo de lançamento do dispositivo pode ser entre 2026 e 2027.

A Apple também estará a trabalhar num iPad mini com ecrã OLED e há rumores de que isso poderia acontecer em 2026. Assim, e com estes dados, as coisas tornam-se um pouco confusas sobre se o suposto dispositivo é um iPhone dobrável ou um iPad dobrável.

À margem destes pontos, e nos bastidores, a Apple colabora com os fornecedores de ecrãs habituais. Falamos da Samsung e da LG, que fornecem amostras de painéis dobráveis ​​de 7 e 8 polegadas desde o ano passado. Em princípio, será a Samsung que lidera a corrida no desenvolvimento desses painéis para o dispositivo dobrável da Apple.

Dispositivo com este ecrã chegará em 2026

Se a Apple optar pelo lançamento em 2026, espera-se que utilize a linha de produção OLED existente da Samsung. Esta é atualmente usada para produzir o iPhone. Curiosamente, os rumores sugerem um dispositivo dobrável com dimensões maiores. Este terá um ecrã de maior, de 20,5 polegadas, e estará em desenvolvimento, embora o seu prazo de lançamento ainda não esteja claro.

A forma exata e a funcionalidade da primeira proposta da Apple no mercado dos dobráveis ​​permanecem num mistério. No entanto, o desenvolvimento recente indica que a Apple considera entrar neste domínio, procurando recuperar o atraso que tem já para a sua concorrência.

Provavelmente não é inocente este desinteresse da Apple por um dispositivo dobrável. A marca americana esta a deixar na concorrência o fardo de desenvolver e testar este conceito e perceber de que forma este pode ser otimizado.