Apple Music testa no Android forma de importar facilmente playlists do Spotify e outros serviços

Tal como em muitas outras áreas da tecnologia, também os serviços de streaming de música como o Apple Music ou o Spotify estão em constante guerra. Querem atrair o máximo de utilizadores, para assim maximizar as receitas. A Apple parece estar agora a dar um passo num novo sentido, ao testar no Android uma forma de importar facilmente playlists do Spotify e outros serviços.

Apple Musico do Android tem uma novidade única

O Apple Music estará agora a testar uma nova integração. Falamos de um serviço chamado SongShift, que pode ser usado para transferir playlists de outros serviços como o Spotify. Este tipo de ferramentas são pedidos pelos utilizadores há muitos anos, sempre sem qualquer atenção dada.

Este novo recurso está a ser já encontrado em alguns utilizadores do Apple Music, mostrando que a gigante de Cupertino estará a testar esta funcionalidade. Esta não foi ainda massificada e parecem ser ainda testes com apenas alguns utilizadores e na versão beta. O mais curioso é que a escolha da Apple foi o Android e a versão da sua app para este sistema da Google.

Migrar as playlists do Spotify e outros

Segundo alguns utilizadores do Reddit, há uma nova mensagens no Apple Music para Android. Esta questiona se desejam "adicionar músicas gravadas e playlists que criou em outros serviços de música à biblioteca do Apple Music”. Há também uma nova opção para fazer isso nas configurações da app Apple Music para o Android.

Esta integração é desenvolvida pela SongShift. Essencialmente, a Apple parece estar a integrar o SongShift na sua app Apple Music para o Android. Assim, facilitará que para os utilizadores mudem do Spotify ou outros serviços de streaming de música para o serviço de Apple.

SongShift é a solução escolhida pela Apple

O SongShift é um serviço que está disponível há vários anos. Permite que os utilizadores movam facilmente as suas bibliotecas de música e playlists entre diferentes serviços de streaming de música. É possível, por exemplo, usar a app SongShift para transferir as playlists do Apple Music para o Spotify ou vice-versa.

Ainda não existe informação se a Apple tem planos de trazer também a integração do SongShift no Apple Music do iPhone. Normalmente, as versões Android e iOS são mantidas em igualdade de recursos. Esta é uma novidade interessante e que dará certamente ao serviço da Apple uma vantagem única sobre o Spotify e outros serviços de streaming.