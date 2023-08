Jogo Pokémon Sleep alcançou mais de 10 milhões de downloads em um mês

O Pokémon é um dos nomes mais conhecidos no mundo dos desenhos animados e dos jogos, tendo seguidores e adeptos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Recentemente a empresa lançou o Pokémon Sleep e agora anunciou que o jogo/app para iOS e Android já conseguiu alcançar mais de 10 milhões de downloads.

Pokémon Sleep: mais de 10 milhões de downloads

Praticamente todos nós crescemos a ver as aventuras dos Pokémons na televisão. Mas o sucesso dos desenhos animados anime japoneses escalou de tal forma que hoje está também disponível nos mais variados formatos, sendo que os jogos são um dos que têm mais adeptos.

Assim, a empresa Pokémon Company, que pertence à Nintendo, lançou oficialmente o Pokémon Sleep no final do passado mês de julho para dispositivos móveis iOS e Android. E na passada sexta-feira (25), a marca anunciou que o jogo/aplicação já conseguiu atingir mais de 10 milhões de downloads.

Se calhar ainda não tinha ouvido falar do Pokémon Sleep, mas trata-se no fundo de uma app para monitorizar o sono do utilizador. Os utilizadores pousam o smartphone ao seu lado de noite e adormecem. E ao acordarem, podem verificar os dados da app, verificar os seus estilos de sono e analisar outros detalhes com o investigador de sono, o Professor Neroli, registando-os no Sleep Style Dex. Quanto mais dormirem, mais pontos ganham e de manhã surgem ao lado do Snorlax vários outros pokémons que dormem de uma forma semelhante à do jogador.

Presente para comemorar esta marca

Para assinalar os mais de 10 milhões de downloads, a empresa lançou uma surpresa especial. Desde o dia 25 de agosto até 22 de setembro, os jogadores podem arrecadar um presente especial, como um Good Camp Ticket, que o ajuda na pesquisa e criação de um Snorlax. O pacote comemorativo contém o seguinte:

Sleep Points ×1,000

Good Camp Ticket ×1​

Poké Biscuits ×5

Ingredient Ticket S ×3

Portanto, se ficou interessado e ainda não conhecia esta novidade, pode fazer download do Pokémon Sleep para iOS e Android e começar já a sua aventura de sono com as populares criaturas.