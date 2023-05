Apresentado esta semana na I/O, o Pixel 7a da Google é uma das novas apostas da marca. Este é um dos smartphones mais próximos do que a Google quer para o seu Android, mas parece que há um problema. A contrário da concorrência, este smartphone não terá muito tempo de atualizações.

Pixel 7 é a próxima grande aposta

Um dos grandes problemas do Android é a garantia de atualizações que as marcas dão aos seus smartphones. Esta obsolescência aparentemente programada, mostra como os fabricantes parecem abandonar os seus equipamentos ao longo dos anos, pelo menos no que toca a novas versões do Android.

Ainda assim, e porque a Google desenvolve o Android, espera-se que os seus equipamentos tenham estas atualizações garantidas. A verdade é que esse cenário está cada vez mais longe de ser verdade, pelo menos do que se tem visto no passado e agora volta certamente a ser mostrado com o Pixel 7a da Google.

Google traz 3 anos de atualizações

Este novo smartphone da gigante das pesquisas apenas tem garantido o acesso a 3 atualizações do Android no seu futuro. Isso permite que vá chegar até ao Android 17. É curioso ver que outros modelos da Samsung ou da Xiaomi isso não acontece. Na mesma faixa de preço e com hardware similar, têm acesso garantido a 4 novas atualizações do sistema operativo.

No campo da segurança, a Google continua a garantir mais 2 anos de atualizações, o mesmo que tem garantido para os modelos anteriores. As restantes marcas Android parecem seguir aqui o mesmo caminho e oferecem naturalmente mais 2 anos de correções de segurança.

O futuro poderá trazer mais Android

A marca admite que poderá mudar a sua política e trazer novas atualizações para os seus Pixel a qualquer momento. Ainda assim, e olhando ao que tem sido o passado, dificilmente vão haver mais do que 3 anos de novas versões do Android e 2 anos de correções de falhas de segurança.

Não se esperava que a Google só mantivesse os seus smartphones por 3 anos de atualizações de novas versões do Android. A marca tinha a obrigação de ajustar o Android e garantir aqui mais tempo de acesso a novas funcionalidades que as novas versões do seu sistema traz.