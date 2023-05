CEO da Activision Blizzard diz que a IA terá um grande impacto nos jogos

Muito se tem falado sobre a Inteligência Artificial e as váriasáreas onde a mesma pode ser aplicada, desde as fábricas, à programação, sistemas automóveis, domótica, pequenas tarefas do nosso dia-a-dia, entre outros. E agora o CEO da criadora Activision Blizzard, Bobby Kotick afirmou que a Inteligência Artificial terá um impacto profundo no mundo dos jogos.

CEO da Activision diz que IA terá um forte impacto os jogos

O assunto sobre a tecnologia IA tem tido um especial destaque nas notícias. Há quem veja sobretudo as vantagens que este conceito terá e trará para o mundo atual, mas também existe quem alerte e deixe algumas cuidados a ter com esta evolução.

Recentemente, o CEO da Activision Blizzard, Bobby Kotick, disse que a Inteligência Artificial terá um impacto profundo no mundo dos jogos. As declarações foram feitas durante uma reunião interna da criadora onde o executivo adiantou que o seu sentimento em relação à IA é semelhante ao que teve ao ver o computador Macintosh da Apple pela primeira vez. Ou seja, Kotick explicou que os avanços na área da AI terão um "impacto profundamente positivo" na forma como os jogos são criados.

O CEO afirmou que a IA "vai-nos permitir fazer coisas que não temos conseguido durante um bom tempo" e que as novas descobertas possibilitarão que a Activision Blizzard complete a sua "visão para um novo Guitar Hero" e ainda para facilitar o entendimento de jogos como Call of Duty.

Por outro lado, Bobby Kotick diz que o mercado dos jogos vai sofrer grandes transformações nos próximos 5 a 7 anos, sendo que todas elas estão relacionadas com a Inteligência Artificial.

Mas o líder da Activision Blizzard não é o único a olhar com bons olhos para esta tecnologia. Também outros nomes como Andrew Wilson, CEO da Electronic Arts, está rendido à IA e diz que apesar da aplicação de novas tecnologias poder levar à demissão de várias pessoas, eventualmente também haverá uma adaptação do mercado e novas oportunidades de trabalho vão sendo criadas.