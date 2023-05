Qual a razão da Apple não querer que use AirTags para localizar o seu cão?

Os AirTags são cada vez mais famosos como dispositivos que ajudam a recuperar objetos perdidos ou roubados. Chaves, bagagens, carros, carteiras, ferramentas, máquinas e até malas com droga e dinheiro. Até aí tudo bem, agora ter uma etiqueta localizadora no seu cão ou gato, isso já é ir contra o que a Apple quer para o uso do dispositivo. Porquê?

Apple não quer, mas as pessoas usam AirTags nos seus animais

O AirTag, acessório de localização de objetos da Apple, está no mercado desde 2021 e impressionou quando foi apresentado. Tornou-se mais popular depois de algumas polémicas com certos utilizadores que usavam o dispositivo para seguir amantes, esposas, namoradas, pessoas comuns, além de outros cenários maliciosos.

Quando a Apple lançou o AirTag, este foi projetado para ser um pequeno acessório simples destinado a ajudá-lo a localizar objetos fáceis de perder, como chaves, carteiras, bolsas e mochilas, guarda-chuvas, controlos remotos e muito mais.

Se o utilizador tiver um AirTag nestes itens e o perder, poderá usar a aplicação Encontrar (Find My) para ajudar a localizar o item com uma bússola útil que vibra quando o utilizador se aproxima do sítio.

No entanto, a Apple disse inúmeras vezes que o AirTag foi feito apenas para procurar objetos, não pessoas ou mesmo animais de estimação. Para as pessoas, a Apple incentiva a que se use o Apple Watch com a opção Configuração da família. Este sistema permite que os Apple Watch suportados possam ajudar a pessoa que o usa, por exemplo, um menor, um idoso que se possa perder, entre outros cenários "benignos".

Empresa de Cupertino quer defender-se em casos mais complicados

Pode ser justo supor que a Apple desencoraja a utilização de AirTags em animais de estimação porque não quer ser responsabilizada se algo de infeliz acontecer. Ao dizer que um AirTag não deve ser utilizado especificamente para este cenário, a Apple deixa de ser responsável por qualquer coisa que possa acontecer quando utiliza um AirTag para localizar animais de estimação.

Por exemplo, se colocar um AirTag no seu cão e ele fugir acidentalmente do seu jardim, tudo pode acontecer a partir desse momento. Por muito triste que seja, muitos animais de estimação podem ser gravemente feridos por um carro que passe.

Num caso como este, alguém pode ficar furioso por não ter conseguido encontrar o seu cão com o AirTag antes de este ser atropelado e pode tentar culpar e processar a Apple, alegando que o AirTag não funcionou.

Ou talvez o seu cão, ou gato tenha conseguido tirar o laço do AirTag e fugido. Não haveria forma de os localizar com um AirTag, uma vez que este não está no animal, e de repente é demasiado tarde.

Mais uma vez, a Apple afirmou claramente que não o encoraja, mas se o fizer, espere que o seu animal de estimação entre no raio de alcance de um dispositivo Apple na rede Encontrar para que a sua localização possa ser localizada.

Rede Encontrar com cerca de mil milhões de dispositivos

Com quase mil milhões de dispositivos na rede Encontrar, identificar um "portador de AirTag" não é muito difícil. Afinal de contas, é muito mais fácil encontrar alguém com um iPhone, iPad ou mesmo um Mac (não são necessários downloads adicionais) do que encontrar alguém com um Tile ou outro produto concorrente de localização de objetos.

Além disso, quando alguém encontra o seu cão ou gato, pode (com sorte) ver o AirTag na coleira (com uma etiqueta normal do animal de estimação, claro). Se estiver familiarizado com a tecnologia, poderá tocar-lhe com o seu próprio iPhone ou até com um dispositivo Android com NFC para o contactar se for colocado em Modo perdido.

E mesmo que o seu animal de estimação tenha medo de outras pessoas, basta passar por outro dispositivo Apple para ver onde ele estava, o que facilita um pouco a sua localização. É, sem dúvida, um bom complemento para as outras necessidades, como um microchip normal e etiquetas para cães ou gatos, para o caso de se perderem acidentalmente.

Está a colocar AirTags nos seus animais de estimação?

Se o faz, sabe então que é por sua conta e risco. Isto porque, como referimos, a Apple não quer problemas com pessoas que possam ter uma atitude menos complacente. Nos EUA, como já vimos algumas vezes, as pessoas não querem assumir a responsabilidade quando algo acontece e gostam de colocar a culpa na empresa que fez o produto envolvido. Neste caso, seria a Apple.

É claro que só porque a Apple disse que não se deve fazer isso não significa que as pessoas não tentarão. Afinal de contas, é possível encontrar acessórios AirTag de terceiros que foram concebidos intencionalmente para serem utilizados como ou com a sua actual coleira de cão, ou gato.

Em resumo, deve usar no seu cão ou gato? A Apple diz que não. Mas funciona bem? Sim, funciona. A não ser que ele a coma, como vimos aqui.