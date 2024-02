Google usou IA para eliminar reviews falsas no Maps

A Google tem um novo algoritmo que deteta reviews falsas e spam de forma mais rápida, especificamente no Maps.

O Google Maps é um mar de informações e dados em que muitas pessoas confiam. Isto torna-o um alvo valioso para os burlões, spammers e para as reviews falsas, levando a uma batalha constante entre a empresa e esses atores.

Com a ajuda da Inteligência Artificial, a Google acredita estar a conseguir resolver o problema. A empresa partilhou os avanços em machine learning que conduziu para melhorar o Maps para todos os utilizadores em 2023.

Google usa IA para melhorar o Maps

Há muito que a Google usa o machine learning para detetar reviews falsas, mas com a última atualização, em 2023, a empresa diz que conseguiu "remover 45% mais avaliações falsas" do que no ano anterior.

O novo algoritmo conseguiu esse marco, trabalhando mais rápido e considerando um período de tempo mais longo para detetar irregularidades, como quando uma empresa recebe um número incomum de avaliações de uma ou cinco estrelas ao mesmo tempo, ou quando alguém deixa as mesmas avaliações em várias empresas.

Segundo informações (via Android Police), a empresa conseguiu aperfeiçoar o algoritmo com a ajuda de empresas que se aperceberam de um fluxo de críticas falsas e comunicaram-no à Google. Algumas delas até relataram que foram contactadas por burlões que lhes ofereceram melhores classificações no Google Maps.

Utilizando e analisando estas informações, a empresa pode alimentar o algoritmo e torná-lo mais vigilante em relação a fraudes.

Em 2024, é provável que a Google tenha ainda mais sucesso com as suas ferramentas automatizadas a trabalhar contra as burlas e o spam do Google Maps.

No relatório de 2023, a empresa não mencionou a utilização das suas novas ferramentas de IA, como o Gemini. No entanto, é provável que se baseie ainda mais em ferramentas de IA e de machine learning, uma vez que o Google Maps continua a ser um dos maiores e mais completos conjuntos de dados sobre o mundo.