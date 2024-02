Google trouxe IA para o local mais interessante! Será a grande novidade do Google Maps

A IA está a generalizar-se e a ganhar terreno em novos campos, com a Google a assumir um papel muito importante. Com a sua versão da IA, a gigante das pesquisas traz agora esta novidade para um dos seus melhores serviços. Assim, o Google Maps também terá em breve acesso à IA para ajudar os utilizadores.

A IA vai chegar em breve ao Google Maps

Existem muitas formas de usar a IA no dia a dia e ainda descobrimos todas as que podem ser exploradas. Este é um caminho em que temos a ajuda de gigantes como a Microsoft ou a Google, que integram esta inteligência artificial nos seus serviços e nas suas aplicações.

A Google olha novamente para a IA e desta vez resolveu integrá-la num dos seus serviços mais usados. Falamos do Google Maps, que em breve poderá usar esta ajuda virtual para dar aos utilizadores ainda mais informação, integrando-a com tudo o que atualmente este serviço de mapas já oferece.

Assim, e de forma muito simples, tal como se espera, será possível pedir informações adicionais ao Google Maps. O resultado será oferecido tendo em consideração o local, mas também a integração com a informação que está já presente sobre os locais próximos e as avaliações dos utilizadores.

Esta novidade ajudará nas pesquisas feitas

Curiosamente, esta mudança do Google Maps vem reforçar uma mudança que estava já a ser aplicada há algum tempo. A Google quer mudar a imagem deste serviço, deixando de ser apenas um local para pedir indicações e ser um verdadeiro motor de pesquisa para locais e serviços nas localizações dos utilizadores.

Por agora a presença da IA no Google Maps estará limitada. Em primeiro lugar será um exclusivo dos EUA e também dos utilizadores que pertençam à comunidade de colaboradores do Local Guides. Isto quer garantir que a IA generativa seja usada de maneira cuidadosa. Isso significa que apenas esses colaboradores terão inicialmente acesso ao recurso de IA generativa no Google Maps.

Com o tempo, e como acontece normalmente nos serviços da gigante das pesquisas, esta capacidade de AI será alarga a mais utilizadores e mais países. Esta novidade vem abrir a porta a pesquisa integradas e com contexto de localização. Questões como "qual a melhor padaria perto de mim" ou "qual a melhor praia para fazer surf em Portugal" vão ter uma reposta rápida no Google Maps.