Windows 11 está prestes a receber o melhor da segurança do Linux e macOS

A Microsoft persegue o melhor da segurança e por vezes inspira-se na concorrência, em especial no Linux e no macOS. Assim, e segundo o que foi revelado de forma não oficial, o Windows 11 estará prestes a receber o melhor da segurança do Linux e macOS. Falamos do conhecido sudo, que dá acesso às permissões de root.

O trabalho de renovação e melhoria do sistema da Microsoft está a ser feito gradualmente, mas muito ativa. O Windows 11 é atualmente a montra das melhores funcionalidades da gigante do software, com novidades constantes e melhorias sempre visíveis.

A mais recente surgiu fruto de uma publicação antecipada do próximo Windows Server. Esta versão apareceu na Internet durante o fim de semana, tendo sido removida pouco tempo depois pela Microsoft. Ainda assim, houve quem conseguisse descarregar essa versão e instalar. É então aqui que surgiu uma novidade importante associada à segurança.

O conhecido sudo, que permite a qualquer utilizador correr comando com permissões de root, surgiu agora no Windows 11. Ainda só é visível nas definições do sistema, mas permite já ativá-lo e até decidir de que forma será executado, para assim dar ao utilizador todo o controlo que precisa.

Este comando poderá ser usado numa nova janela e ter ainda acesso ou não à escrita através do teclado e do rato. Há ainda a possibilidade de ser usado inline, ou seja, usado a mesma janela onde o comando é executado, permitindo assim a utilização em tarefas rápidas ou trabalhar num ambiente de desenvolvimento integrado.

As configurações do sudo também alertaram que a execução do comando pode expor o dispositivo e os dados pessoais a riscos de segurança. Isso pode levar a que possa potencialmente danificar o dispositivo, ainda que não tenham sido revelados detalhes mais específicos.

O sudo poderá ser usado no DOS, PowerShell ou qualquer outra interface de terminal no Windows. Obriga ainda a que esteja ativado e o modo de programador esteja ativado. É curioso ver como a Microsoft aplicou no Windows 11 o que de melhor tem o Linux e o macOS em termos de segurança, facilitando a vida aos utilizadores. Está ainda por perceber quando esta novidade será uma realidade.