Microsoft diz adeus à Xbox 360 Store que vai fechar no próximo ano

A Xbox 360 Store, também conhecida como Xbox Live Marketplace, está presente na segundo consola de jogos da Microsoft desde o seu lançamento em 2005. Agora, a plataforma tem o seu fim anunciado. O que isso significará para o mundo dos jogos?

A Xbox 360 chegou ao mercado em novembro de 2005 com o desafio de suceder à Xbox original e competir diretamente com ofertas ambiciosas como a PlayStation 3 da Sony e a Wii da Nintendo.

Ao longo dos anos, milhões de jogadores desfrutaram desta consola com clássicos como "Gears of War", "Fable 2", "Read Dead Redemption" e vários títulos "Grand Theft Auto" e "Halo".

Mas a indústria tecnológica, como sabemos, move-se a um ritmo frenético. Isto significa que certos dispositivos, por mais bem sucedidos que tenham sido, tendem a perder funcionalidades, suporte e a ficar sem os últimos desenvolvimentos.

Isto também acontece no mundo das consolas de videojogos e a Xbox 360 está a sentir os efeitos desta dinâmica ao despedir-se da sua loja no próximo ano.

A loja da Xbox 360 diz adeus

O anúncio foi feito na segunda-feira pela própria Microsoft. Todos aqueles que ainda utilizam as suas consolas "clássicas" vão enfrentar uma grande mudança nos próximos meses. Mais concretamente, a 29 de julho de 2024, o gigante de Redmond encerrará a Xbox 360 Store, um movimento que resultará numa clara limitação: a partir dessa data, deixará de ser possível comprar novos jogos, DLC e outros conteúdos para a consola.

As alterações afetam também o Microsoft Movies & TV, que deixará de funcionar na Xbox 360, o que significa que todos os conteúdos televisivos e cinematográficos deixarão de estar disponíveis no dia do encerramento da loja.

Trata-se de uma série de alterações que começam a afetar diretamente o ciclo de vida da Xbox 360, que está prestes a celebrar o seu 18.º ano no mercado - um feito e tanto para uma consola de videojogos.

Para além destas novas limitações, parte da loja continuará a funcionar (pelo menos por enquanto). Embora não seja possível comprar e descarregar novos jogos, todos os conteúdos já adquiridos pelos utilizadores continuarão disponíveis.

É de salientar que o modo multijogador online também funcionará para os títulos compatíveis, pelo que parece que a Xbox 360 ainda tem algum caminho a percorrer.