Sem “olhos humanos”, carro autónomo fica preso no betão ainda fresco

O caso é mais de alerta do que propriamente um incidente grave. Os carros autónomos da Cruise têm muitos exemplos de pontos a melhorar, mas são dos serviços mais impulsionadores da indústria do transporte autónomo. Desta vez, meteram as rodas onde não deviam!

Os carros autónomos são uma das promessas que ainda estamos a ver se singram, ou se não passam de uma "ideia engraçada".

Atualmente, este tipo de transporte, por ser uma aposta futurista da indústria, é alvo de situações que vão do mortal ao ridículo. O exemplo mais recente chega-nos de São Francisco, nos EUA. Um destes carros ficou preso numa passagem que estava a ser intervencionada, com o piso coberto de betão acabado de deitar.

Segundo informações, o carro autónomo da empresa Cruise ficou preso num pedaço de cimento fresco enquanto viajava pelo bairro de Western Addition. Paul Harvey, um residente da cidade, partilhou nas redes sociais que não havia passageiros no carro.

O veículo permaneceu atolado na piscina de cimento num canteiro em obras. Mais tarde, o carro foi resgatado por um grupo de trabalhadores da Cruise.

Vários erros do sistema autónomo

As pessoas que por ali passavam não entendiam como o carro ali havia ido parar. Primeiro, o local não estava referenciado como uma estrada ou passagem para veículo. Era uma área pedonal com canteiros para jardim. Segundo, o acesso ao local terá sido escolhido com base nalguma informação previamente estabelecida, ou o carro no momento teria de ter uma escolha "própria".

Como os olhos do carro não são humanos, ele não percebeu que estava num caminho errado e que o piso estava em obras, com betão acabado de colocar. Isto levanta algumas questões de segurança: poderia ser um cenário com algum grau de perigosidade.

Conforme foi noticiado, na semana passada, a Cruise teve problemas com alguns dos seus outros veículos. Cerca de uma dúzia de carros da empresa parou numa rua movimentada de São Francisco com as luzes de emergência a piscar, criando um engarrafamento, como se pode ver em muitos vídeos publicados no Twitter.

A empresa respondeu a um tweet, alegando que um festival de música local estava a absorver a largura de banda móvel de que os carros necessitavam para funcionar.

O que poderá "confundir e desorientar" os carros autónomos?

No problema da semana passada, a "culpa" parece ter sido de um grande festival de música. A afluência de público causou constrangimentos na largura de banda sem fios, provocando atrasos na conetividade dos veículos.

A empresa escreveu na altura que estava a investigar ativamente e a trabalhar em soluções para evitar que o ocorrido voltasse a acontecer. Portanto, se faltar a Internet os carros podem ficar desorientados.

Apesar de ser uma ideia que atrai o mundo moderno, as empresas olham para estes soluços como um processo inevitável. Os táxis autónomos da Cruise causaram 12 incidentes entre setembro de 2022 e março de 2023, incluindo um incidente em que um carro atrapalhou as equipas de emergência após um tiroteio.

Embora a maioria dos incidentes desta natureza sejam apenas inconvenientes graves, alguns têm consequências fatais. Há informações de atropelamentos de animais, assim como casos de constrangimento do trânsito por tomadas de decisão erradas ou simplesmente porque os carros ficaram parados, sem qualquer reação.