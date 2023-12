Carro elétrico completou a primeira viagem de sempre do Pólo Norte ao Pólo Sul!

Chris e Julie Ramsey, dois escoceses, puderam finalmente anunciar a conclusão da expedição "Pole To Pole EV", que durou nove meses e percorreu 27.358 km, a primeira viagem do mundo desde o Pólo Norte Magnético até ao Pólo Sul - num carro elétrico.

O casal chegou ao seu destino no dia 15 de dezembro, mas só pôde partilhar a notícia depois de restabelecer a ligação por satélite. Este feito foi conseguida com um Nissan Ariya e-4ORCE, que foi modificado pela especialista islandesa Arctic Trucks.

O carro tinha pneus gigantes e jantes a condizer, juntamente com algum equipamento para o gelo e carroçaria reforçada. Já o grupo motopropulsor e a suspensão eram, na sua maioria, stock - apenas com uma altura mais elevada, de acordo com a Electrek.

Toda esta carga extra no carro elétrico significou que teve de se contentar com uma autonomia reduzida de apenas 240 a 320 km - uma queda em relação ao original de 437 km. Durante as partes ártica e antártica da viagem, os Ramsey aprenderam truques para manter a bateria do carro quente e aumentar a eficiência.

Dependendo das condições climatéricas, a dupla utilizava uma turbina eólica de 5 kW ou um protótipo de solução de carregamento híbrido solar para carregar o seu Ariya. Contudo, houve momentos em que tiveram de recorrer ao seu gerador a gasolina - um equipamento obrigatório para atravessar as regiões árticas.

O mesmo aconteceu com os seus veículos de apoio a gasóleo, uma vez que não existe uma versão elétrica dos mesmos. Chris explicou ao Expedition Portal que o objetivo do "Pole To Pole EV" é provar que os veículos elétricos são um substituto viável para os veículos de expedição a diesel existentes nas regiões polares.

Não é a primeira vez que o casal faz história com veículos elétricos

Em 2017, o casal escocês tornou-se o primeiro a entrar e a completar o Rali da Mongólia num carro elétrico - um Nissan Leaf Acenta modificado. O carregamento foi relativamente fácil entre o Reino Unido e a Turquia, mas a partir daí, tiveram de confiar nas tomadas domésticas e acabaram por ter muitos encontros memoráveis com os habitantes locais.

Os dois percorreram 16.000 quilómetros em 56 dias - um desafio tendo em conta a autonomia de 144 km do Leaf modificado.

Mas estamos satisfeitos com o facto de ter surgido uma enorme rede de carregamento em todo o percurso desde que concluímos o rali em 2017.

Acrescentou Chris, para o caso de mais alguém estar disposto a enfrentar o desafio dos veículos elétricos.

