Dica: como descarregar a sua biblioteca Spotify para ouvir offline

A música acompanha-nos para qualquer lado, mas, hoje, com os serviços de streaming de música, ou há internet, ou podemos ficar "sem som". A não ser que possamos antecipar o problema e descarregar os nossos temas para ouvir offline. No avião, ou na montanha onde não há sinal nem para pedir uma pizza, que tal poder usar o Spotify, mesmo sem internet? Vamos ver como fazer.

O Spotify é tão popular como serviço de streaming de música que pode esquecer-se que também tem uma funcionalidade offline. Os utilizadores do Spotify Premium podem descarregar e manter a música disponível offline e, desde que o seu dispositivo esteja online uma vez a cada 30 dias, a música continuará a ser descarregada para o seu dispositivo. A reprodução offline é, obviamente, perfeita quando não há rede celular ou Wi-Fi disponível, como em partes de um trajeto diário ou durante voos.

Agora, descarregar música no Spotify não é como comprar música no iTunes. As músicas só estarão disponíveis dentro da aplicação Spotify e não é possível exportá-las para outro dispositivo. Ainda assim, o Spotify permite-lhe descarregar até 10.000 músicas no seu dispositivo, o que deve ser suficiente para a maioria. (Lembra-se quando o ponto de venda do iPod era colocar 1000 músicas no seu bolso?)

Quem pode descarregar música offline no Spotify?

Se estiver a pagar o Spotify Premium, pode descarregar música sem custos adicionais. O Spotify Premium custa 7,99 euros (existe atualmente um plano promocional de 3 meses por 7,99€), e também existe um plano de estudante de 4,49 euros por mês. Para tornar o negócio mais agradável, pode inscrever-se num plano Spotify Duo por 10,49 euros por mês para dois utilizadores, ou pode obter o plano Família por 13,99 euros, que suporta até seis utilizadores.

É importante notar que, embora possa descarregar qualquer álbum, lista de reprodução ou podcast que deseje, o Spotify não permite descarregar uma única música diretamente. No entanto, pode adicionar uma música a uma lista de reprodução para a descarregar dessa forma. De facto, pode adicionar uma música à sua Biblioteca e esta será adicionada à sua lista de reprodução de Músicas preferidas. Basta descarregar esta lista de reprodução e, de repente, terá acesso a toda a sua biblioteca offline.

Como descarregar música offline no Spotify

No iPhone, abra a aplicação Spotify e encontre a música que pretende descarregar. Toque no botão Menu de três pontos ao lado da música e escolha a opção Adicionar às músicas favoritas ou Adicionar à lista de reprodução. Em seguida, vá para Sua biblioteca e encontre a lista de reprodução de Músicas que gostou ou qualquer outra lista de reprodução que deseja descarregar.

Aqui, toque no ícone do botão Transferir, que se encontra junto à marca de verificação verde que indica que a lista de reprodução está na sua biblioteca.

Os passos para Android são ligeiramente diferentes. Depois de abrir a lista de reprodução que pretende transferir, toque no botão Menu na parte superior e escolha a opção Transferir.

O Spotify irá mostrar-lhe o progresso do download na parte superior. Quando a transferência estiver concluída, a música e a lista de reprodução terão ícones de transferência verdes junto a elas.

Agora pode reproduzir as músicas transferidas tal como faz quando transmite música do Spotify. Pode encontrar todas as músicas descarregadas acedendo ao separador Transferido dentro de "A tua Biblioteca".

Se pretender remover uma transferência para recuperar algum espaço de armazenamento, abra uma lista de reprodução, toque no botão Menu e selecione a opção Remover transferência deste dispositivo.