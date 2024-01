Nos seus planos para ser o melhor serviço de streaming, o Spotify tem preparado algumas funcionalidades únicas totalmente diferentes da concorrência. Uma das que mais sucesso teve no passado é agora trazida de volta e dá aos utilizadores a possibilidade de criar uma "Playlist in a Bottle" para o seu futuro. Descubra como o pode fazer novamente e prepare a sua música favorita para ouvir algures no futuro.

Prepare a sua música para o futuro

As playlists de cada utilizador são criadas ao seu gosto e com as músicas que mais lhe agradam e lembram qualquer momento especial. Estas podem ser ouvidas a qualquer momento, mas acabam por ficar esquecida, mesmo que sejam realmente importantes.

Para criar momentos únicos, o Spotify resolveu trazer de volta uma das suas melhores iniciativas. Deixa aos utilizadores criar uma playlist que será guardada e apenas apresentada no futuro. Neste caso será trazida para o utilizador algures em 2025.

Como criar uma "Playlist in a Bottle"

A criação desta playlist para o futuro é simples e requer apenas alguns passos que o utilizador executa em poucos minutos. Veja como o pode fazer:

Visite spotify.com/playlistinabottle no seu smartphone. Selecione onde deseja armazenar a sua lista de reprodução. Escolha entre uma garrafa, um globo de neve, um telefone dobrável, um ninho de pássaro, uma panela ou até mesmo um caixote do lixo! Complete uma série de instruções inspiradas em músicas, como "uma música que lembra a sua pessoa favorita", "uma música sobre a qual os seus filhos ficarão confusos" e "uma música que você toca para os seus amigos". Deixe uma nota para o seu futuro, capturando algo que deseja lembrar sobre este momento quando a sua cápsula for entregue no próximo ano. Por fim, é hora de selar a sua cápsula do tempo musical e publicar o seu cartão de partilha da #PlaylistInABottle nas suas redes sociais preferidas.

Importa alertar que esta playlist do Spotify apenas pode criar criada até ao dia 31 de janeiro. Depois disso, terá de aguardar mais 1 ano para poder voltar a ter acesso a esta funcionalidade.

Esta cápsula do tempo é perfeita para lembrar e refletir sobre a música que adora e como o seu gosto terá evoluído no último ano. Se é um dos milhões de ouvintes do Spotify que participaram antes, agora é o momento de desbloquear a sua "Playlist in a Bottle" do ano passado.