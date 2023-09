TikTok: Dados de portugueses armazenados na Europa! Saiba onde…

A TikTok investiu na segurança de dados na Europa e passou a cooperar com o NCC Group, uma empresa europeia de segurança. Como parte do Projeto Clover, o TikTok compromete-se a armazenar os dados dos utilizadores europeus localmente, estabelecendo três novos centros de dados na Europa. Saiba onde foi inaugurado o centro de dados da TikTok.

TikTok: Novo centro de dados em Dublin, na Irlanda

O primeiro centro de dados em Dublin, na Irlanda, está agora operacional e a migração dos dados dos utilizadores europeus para este centro já começou. Os dois outros centros de dados do TikTok ficarão localizados na Noruega e na Irlanda e estão em processo de construção.

TikTok contratou a NCC Group, uma empresa de segurança europeia externa, para auditar de forma independente os controlos e proteções de dados, monitorizar os fluxos de dados, fornecer uma verificação independente e comunicar quaisquer incidentes.

O NCC Group é uma empresa de cibersegurança de longa data e conceituada a nível mundial, com escritórios em toda a Europa, incluindo Portugal, Alemanha, Países Baixos, Espanha, Dinamarca e Reino Unido. As equipas dos vários escritórios europeus e do Reino Unido vão trabalhar neste programa. O NCC Group é acreditado pelo TIBER-EU e é uma empresa CHECK aprovada pelo Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido (NCSC).

Enquanto fornecedor independente de serviços de segurança, o Grupo NCC supervisionará vários aspetos e operações das nossas proteções e controlos avançados de dados, por exemplo, a monitorização do tráfego de dados que entra e sai do ambiente de dados seguro europeu para validar de forma independente que apenas tipos limitados de dados aprovados estão acessíveis a funcionários autorizados.

Nos próximos meses, o TikTok e o NCC Group irão contactar os decisores políticos de toda a Europa para explicar como este sistema abrangente irá funcionar em termos práticos.