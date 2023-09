Já foram lançados mais de 70 grandes modelos de linguagem de IA na China, diz CEO da Baidu

O mundo tecnológico é um dos motivos para as maiores rivalidades entre alguns países. Mas estes conflitos já não se limitam ao hardware, como chips, placas gráficas, processadores, etc.. A Inteligência Artificial tem sido o novo mote para o braço de ferro entre as nações e agora o CEO da Baidu afirmou que mais de 70 grandes modelos de linguagem de IA já foram lançados na China.

China já terá lançado mais de 70 modelos de linguagem IA

De acordo com as últimas notícias avançadas pels agência Reuters, o CEO da Baidu, Robin Li, disse que mais de 70 grandes modelos de linguagem de Inteligência Artificial com mais de mil milhões de parâmetros já foram lançados na China. As declarações foram proferidas pelo executivo nesta terça-feira (5) durante um evento do setor IA realizado em Pequim.

A Baidu, que é uma multinacional chinesa de tecnologia especializada em serviços e produtos de Internet e inteligência artificial, juntou-se agora a várias outras empresas da China que lançaram chatbots de IA na semana passada, depois de conseguir garantir a aprovação regulatória para lançamentos no mercado de massas. Os nomes aprovados incluem a empresa de reconhecimento facial SenseTime e as startups de IA Baichuan Intelligent Technology, Zhipu AI e MiniMax.

De acordo com Robin Li, a sua mais recente versão do chatbot de IA da Baidu, o Ernie 3.5 sobre o qual já aqui escrevemos, tem uma velocidade duas vezes maior comparativamente à sua versão anterior e ainda uma melhoria de 50% na eficiência. Mas a empresa chinesa não se fica por aqui e o CEO também adiantou que a Baidu tem planos para lançar uma nova versão deste sistema num futuro próximo.

Com este panorama e esta evolução a todo o gás da China neste setor, resta-nos aguardar qual o impacto que este crescimento terá no país asiático e nas regiões rivais.