O Spotify parece querer que os seus utilizadores partilhem música e que a oiçam em conjunto. Para isso acaba de anunciar uma novidade, o Spotify Jam, que permite que criem listas colaborativas e que oiçam a música em conjunto e em tempo real. Uma verdadeira festa, ainda que remota e sem qualquer presença física.

A aposta numa vertente mais social parece ter chegado agora ao Spotify. A novidade permite que até 32 utilizadores possam partilhar uma playlist e que esta seja ouvida ao mesmo tempo, com todos a contribuírem para que mais músicas sejam adicionadas.

Este novo recurso está disponível para todos os utilizadores, quer tenham contas gratuitas ou contas Premium do Spotify. Ainda assim, apenas assinantes do Spotify Premium podem iniciar e convidar outras pessoas para uma Jam Session que tenham criado.

Os participantes de qualquer Jam poderão selecionar o dispositivo no qual desejam reproduzir a música da lista, caso desejem ouvi-la remotamente. Podem também ver quem adicionou cada uma das faixas específicas que fazem parte da lista de reprodução que estão a ouvir.

Os membros do Spotify Premium já podem experimentar este novo recurso clicando no ícone do altifalante dentro da app ou no menu de três pontos numa lista de reprodução. Depois deste passo, devem selecionar a nova opção "Iniciar um Jam".

Os anfitriões destas sessões podem convidar outras pessoas tocando em dois dispositivos preparados para usar Bluetooth, como um telefone ou tablet. Só precisam de gerar um código QR na app ou partilhando um link direto com outros utilizadores.

Esta nova vertente social do Spotify abre a porta a uma integração ainda maior entre os utilizadores e os seus gostos musicais. Curiosamente, para complementar as listas que vão sendo criadas, e dentro destas, será possível receberem recomendações de músicas que preenchem as lacunas entre os gostos dos diferentes membros destes grupo de escuta.