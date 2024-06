Atenção, europeus! Mastercard deixará de exigir o número do cartão para compras online em 2030

Aquando de compras online, costuma ser exigido que o utilizador introduza os dados do cartão com que quer pagar. Até 2030, a Mastercard espera livrar-nos disso, substituindo o número do cartão por um token gerado aleatoriamente.

Até 2030, a Mastercard eliminará a necessidade de os europeus introduzirem manualmente os números dos seus cartões quando realizarem compras online, independentemente da plataforma ou do dispositivo que estiverem a utilizar.

Numa transformação significativa na forma como pagamos serviços e produtos online, a ideia da gigante de serviços financeiros passa por substituir o número com 16 dígitos dos cartões por tokensgerados aleatoriamente.

O que é um token para autenticação? A autenticação baseada em token é um protocolo de autenticação por via do qual os utilizadores verificam a sua identidade em troca de um token de acesso único. Os utilizadores podem aceder ao site, aplicação ou plataforma durante a validade do token sem terem de reinserir as suas credenciais.

Com o aumento das fraudes online, é desta forma que a Mastercard vai reforçar a segurança, dificultando o acesso e a utilização indevida das informações dos cartões por terceiros mal-intencionados.

Aliás, dentro deste tópico, a Mastercard revelou planos para introduzir tecnologia de deteção de fraude alimentada por Inteligência Artificial, de modo a aumentar a segurança dos cartões.

A gigante de serviços financeiros introduzirá chaves de acesso, que substituirão as palavras-passe tradicionais, reforçando-as por via de autenticação biométrica, como a verificação da impressão digital, que permitirá que os clientes efetuem pagamentos com um clique.

De acordo com a CNBC, citada pelo Tech Times, quando um cartão for substituído ou renovado, os tokens serão atualizados automaticamente em todas as plataformas onde estão armazenados, garantindo um serviço contínuo sem a necessidade de atualizações manuais.

Segundo a empresa, a adoção de tokens está a crescer 50% ao ano, já protegendo, hoje em dia, cerca de 25% de todas as transações de comércio eletrónico da sua rede.

Atualmente, a Mastercard está a colaborar com os seus parceiros, incluindo bancos e outras instituições financeiras, por forma a garantir uma transição exímia para o novo sistema, na Europa, até à próxima década.

Mastercard focar-se-á na Europa, inicialmente

A decisão da Mastercard de implementar esta mudança primeiramente na Europa deve-se ao historial do continente em termos de inovações de pagamento, como o contactless e os serviços bancários online avançados.

Na perspetiva de Valerie Nowak, vice-presidente executiva de Produto e Inovação da Mastercard Europe, esta visão para 2030 é vantajosa tanto para os compradores como para os vendedores.

Segundo a imprensa, espera-se que esta mudança conduzida pela Mastercard, e eventualmente seguida por outras empresas, seja tão transformadora como a adoção de pagamentos com PIN ou contactless.