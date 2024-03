Questão: está a pensar mudar para a nova operadora Digi?

Estamos habituados a ter, desde há já vários anos, as mesmas operadoras de telecomunicações a atuar em Portugal. Mas, em breve, vai chegar também a Digi, com novas ofertas que podem ser apelativas para muitos consumidores. Como tal, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se está a pensar mudar para esta nova operadora. Participe!

Está a pensar mudar para a nova operadora Digi?

Nos últimos tempos, muitas pessoas foram apanhadas de surpresa com as informações da chegada de uma nova operadora ao nosso país. A romena Digi, como assim se designa, pode ser um nome estranho para a maior parte das pessoas, contudo, no seu site oficial, descreve-se como "um experiente operador de serviços de comunicações eletrónicas na Europa, com uma história de quase 30 anos no sector, tendo operações na Roménia, Espanha e Itália".

Tal como já aqui informámos, espera-se que a Digi chegue a Portugal no próximo mês de abril e uma das promessas são então os super preços para fazer tremer a concorrência. As previsões indicam que o foco da empresa será o mercado jovem, com ofertas a preços mais baixos.

Outros dados já revelados indicam que a operadora, que já tem mais de 20 mil colaboradores em 4 países, conta com 15 milhões de subscrições de Internet, TV e telemóvel na Roménia, 1,1 milhões de assinantes de serviços fixos em Espanha e 3,8 milhões de assinantes de serviços móveis nesse país. Para além disso, segundo os dados do Ookla Speed Index, a Digi oferece a velocidade de Internet mais rápida em Espanha.

Estamos quase a conhecer o que a Digi tem preparado para oferecer ao nosso país e qual será o impacto nas operadoras concorrentes. Assim, diga-nos então agora se está a pensar mudar para a nova operadora Digi. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

