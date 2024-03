Portugal tem agora a maior central solar da EDP na Europa

A central fotovoltaica da Cerca da EDP, em Alenquer, foi formalmente inaugurada esta segunda-feira, tornando-se assim na maior instalação solar da empresa em toda a Europa. A infraestrutura já injetava eletricidade na rede elétrica nacional desde o final do ano passado, aquando do início da fase de testes.

A maior central solar da EDP na Europa está, agora, em Portugal. O título pertencia, até aqui, a uma outra, na Polónia, que com uma capacidade instalada de 200 megawatts-hora pico (MWp) produz energia suficiente para fornecer mais de 100 mil casas.

Na segunda-feira, foi inaugurado um parque solar que se estende por 200 hectares, pelos concelhos de Alenquer e Azambuja. Os mais de 310 mil painéis bifaciais, com uma capacidade instalada de 202 MWp, são capazes de abastecer diretamente 100 mil famílias.

Munida de equipamentos de última geração, a central fotovoltaica da Cerca é o maior projeto solar da EDP Renováveis na Europa.

Foi com orgulho que colocámos em operação a Central da Cerca, um projeto que a EDP se comprometeu a entregar apesar do contexto complexo dos últimos anos, com os impactos da pandemia, da situação geopolítica e da subida dos custos das matérias-primas no setor energético. Este é o nosso maior projeto solar da Europa, uma fonte de energia que Portugal deve aproveitar de forma significativa para acelerar a sua transição energética. Na EDP, estamos a olhar para dezenas de novos projetos solares que permitirão dar um contributo importante para este caminho

Disse Duarte Bello, administrador da EDP Renováveis para a Europa e América Latina.

EDP ultrapassa os 500 MWp de capacidade solar total instalada em Portugal

Com esta estrutura a funcionar, a EDP conta com 540 MWp de capacidade solar em Portugal, "uma tecnologia que será fundamental para a transição energética do país".

A EDP Renováveis não revelou o custo da infraestrutura, tendo partilhado apenas que está incluída numa estimativa de investimentos anuais de 3 mil milhões de euros na produção de energia verde.

Esta central fotovoltaica da Cerca é a primeira a ser inaugurada de um lote de centrais solares de maior potência que foram adjudicadas no leilão público de 2019.