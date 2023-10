Portugal vai receber prova do Mundial de MotoE pela primeira vez em 2024

Portugal vai receber, pela primeira vez, em 2024, a prova do Mundial de MotoE, para motas elétricas.

Conforme avançado pela organização do campeonato, no próximo ano, Portugal receberá a primeira de oito provas do Mundial de MotoE, destinado a motas elétricas.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) será palco desta estreia, prevista para os dias 22 e 23 de março, e que coincide com a segunda prova do Mundial de MotoGP, a realizar-se no mesmo fim de semana, em Portimão.

Deste campeonato, dedicado às motos elétricas e em que Portugal se vai estrear enquanto anfitrião, no próximo ano, fazem parte nove equipas e 18 pilotos.

O calendário define oito rondas, sendo cada prova composta por duas corridas diferentes. Conforme divulgado, o campeonato de MotoE termina a 6 e 7 de setembro, em San Marino.

MotoE é a categoria elétrica do Campeonato Mundial de Motovelocidade, o mais antigo Campeonato do Mundo de desportos motorizados. O primeiro ano de competição aconteceu em 1949. A primeira edição da Taça do Mundo de MotoE foi disputada em 2019, tendo em 2023 passado a campeonato do Mundo.

