Coreia do Sul quer punições mais pesadas para os leaks na indústria de chips

Antes de um produto ser oficialmente anunciado pela marca, já os utilizadores estão à espera das imagens e informações reveladas 'pela porta do cavalo', especialmente se for um equipamento muito esperado e desejado no mercado. Mas a Coreia do Sul quer ser mais dura no combate a este fenómeno e, para tal, vai tornar as punições ainda mais pesadas para os leaks feitos na indústria tecnológica de chips.

Coreia do Sul endurece castigos para leaks nos chips

Parece que a situação vai ficar mais complicada para os leakers, ou seja, as pessoas que revelem informações sobre produtos antes destes serem anunciados ou lançados oficialmente pelas marcas. De acordo com a agência Reuters, nesta segunda-feira (28) a Coreia do Sul disse que irá tornar mais pesadas as punições e coimas para o roubo de segredos industriais no segmento da tecnologia de chips. Estas medidas surgem devido às várias preocupações de que a regulamentação que existe atualmente não seja suficientemente forte para impedir as várias tentativas de canalizar tecnologias de empresas como a Samsung.

O país asiático tem-se esforçado para bloquear e reprimir as revelações vindas de vazamentos de tecnologia ao longo dos últimos meses, pois quer focar-se em manter a liderança que ainda tem nalguns segmentos, como chips de memória e monitores.

Mas agora a Comissão de Penas da Coreia do Sul, entidade supervisionada pelo Supremo Tribunal sul-coreano, decidiu este mês endurecer as punições e prolongar o tempo de prisão definido para fugas de informação de tecnologia no país, segundo referiu o Ministério da Indústria sul-coreano nesta segunda-feira. Espera-se que no início do próximo ano sejam revelados mais detalhes sobre as novas diretrizes de condenação.

Embora não tenha sido revelado qual o principal país que levou a estas alterações, as informações reveladas apontam o dedo à China, que é suspeita por ter a maior quantidade de divulgações não oficiais sobre as tecnologias sul-coreanas.

Atualmente, as punições para leaks de tecnologia na Coreia do Sul são semelhantes às de outros países e incluem penas de prisão de 5 anos ou mais por fugas de informação tecnológica com um "impacto significativo na segurança nacional e económica". Mas parece que essa sentença é insuficiente para pôr fim a esta prática.

Segundo dados fornecidos em junho pela polícia sul-coreana, já foram detidas 77 pessoas em 35 casos de suspeita de espionagem industrial.