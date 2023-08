Produção de bateria para elétricos polui mais que um carro a combustão?

A troca de palavras ente quem defende os carros elétricos e os carros a combustão são constantes. Nas redes sociais surgem publicações que tentam mostrar que os caros elétricos são amigos do ambiente e vice-versa. Será que a produção de bateria para carro elétrico polui mais do que um carro a combustão a 20 anos?

Numa publicação nas redes sociais pode ler-se o seguinte "As baterias de um carro elétrico pesam cerca de 500 kg. Para fazer uma bateria deste tipo é necessário processar 10 toneladas de sal para o lítio exigido, 15 toneladas de minério para o cobalto exigido (...). Como se não bastasse, isto polui mais do que um carro a gasolina/diesel em 20 anos de consumo normal".

Segundo o Poligrafo SAPO, tal informação é incorreta. Refere um estudo da Transport & Environment (federação de organizações não governamentais focadas nos setores dos transportes e do ambiente) de 2021, que apenas cerca de 30 quilogramas de metais são destruídos após a reciclagem da bateria de um automóvel elétrico. Um automóvel médio movido a gasolina queima entre 300 a 400 vezes esse peso em gasolina ao longo da sua vida útil.

O Estudo refere ainda que "De 2020 a 2030, a quantidade média de lítio necessária para um kWh de uma bateria de um elétrico cai para metade (de 0,10 kg/kWh para 0,05 kg/kWh), a quantidade de cobalto cai mais de três quartos", ou seja, será necessária menos matéria-prima para produzir baterias.

Ao Polígrafo, a Deco Proteste, associação de defesa do consumidor, explica que - de acordo com estudos que abrangem todo o processo de construção dos veículos e respetivos consumos e comparam os custos ambientais - "no geral, um veículo elétrico tem uma pegada ambiental inferior aos com motor a combustão".