A Apple pode estar a um passo de se tornar na fabricante de smartphones que mais vende no mundo, roubando o lugar à Samsung e este é mais um marco importante para o alcançar: o iPhone 14 Pro Max foi o smartphone mais vendido no primeiro semestre do ano.

O iPhone 14 Pro Max foi o smartphone mais vendido em todo o mundo no primeiro semestre deste ano, com a Apple a vender um total de 26,5 milhões de unidades, de acordo com o Smartphone Model Market Tracker - 2T23 da Omdia.

O iPhone 14 Pro Max é o modelo mais caro da série 14 que a Apple lançou em setembro passado e custa entre 1449 € e pode ir até aos absurdos 2 149,00 €, para a versão de 1 TB.

Mas este não é o único sucesso da Apple no ranking dos smartphones mais vendidos no mundo. Em segundo lugar está o Apple iPhone 14 Pro – o segundo modelo mais caro da série 14, com preço entre 1 349,00 € e os 1 999,00 €. O modelo em terceiro lugar de vendas foi o iPhone 14.

O mundo procura o luxo no iPhone?

Comparando os 10 modelos principais no mesmo período do ano passado, as vendas do modelo mais bem classificado diminuíram 7,2 milhões de unidades para o iPhone 14 Pro Max deste ano. O iPhone 13 foi o modelo mais vendido do ano passado, com um total de 33,7 milhões de unidades vendidas.

No entanto, ao comparar a mesma linha, o iPhone 13 Pro Max, que ficou em segundo lugar no ano passado, vendeu 23 milhões de unidades, enquanto o seu sucessor, o 14 Pro Max, vendeu 3,5 milhões de unidades a mais este ano e subiu um degrau na classificação. As vendas do 14 Pro aumentaram 6,2 milhões de unidades em comparação com o seu antecessor, o 13 Pro, e viram a sua classificação subir dois degraus. No entanto, comparando os modelos padrão 13 e 14, as vendas do 14 neste ano diminuíram 17,2 milhões de unidades em comparação com o 13.

O mercado global de smartphones está a registar quebras nas vendas, à medida que o mercado de gama média e baixa diminui devido à recessão económica e à expansão do mercado de smartphones usados.

Por outro lado, o mercado de smartphones premium está a aumentar constantemente porque a procura de substituição dos modelos premium da Apple permanece sólida. Além disso, à medida que aumenta a preferência pela Apple como smartphone premium, especialmente nos mercados emergentes, o volume de vendas e a proporção de modelos topo de gama, como Pro e Max, continuam a aumentar entre as séries de iPhone da Apple.

Onde fica a Samsung?

Cinco modelos da Apple ficaram entre os 10 primeiros, e os smartphones Samsung ocuparam os cinco restantes. Entre os modelos da Samsung, o Galaxy A14 registou o maior volume de vendas, ficando em 5.º lugar com 12,4 milhões de unidades. Em comparação com o Galaxy A13 do ano passado, que ficou em terceiro lugar com 16,2 milhões de vendas.

O modelo premium da Samsung, o Galaxy S23 Ultra, manteve a mesma classificação do Galaxy S22 Ultra 5G do ano passado, em sexto lugar, mas viu as vendas totais diminuírem em 0,2 milhão de unidades, para 9,6 milhões de unidades. Os Galaxy A14 5G, A54 5G e A34 5G ficaram em 7.º, 8.º e 9.º lugares, respetivamente. Em último lugar vemos ainda um smartphone da Apple... o iPhone 11 que continua a ser uma peça de tecnologia de qualidade.

No ano passado, dois modelos da série Redmi da Xiaomi entraram no top 10, mas não conseguiram chegar este ano. Isto ocorre porque as vendas de fabricantes chineses de smartphones continuaram a cair em dois dígitos desde 2022 devido à queda no mercado de smartphones de gama média a baixa, e as vendas de modelos individuais também estão a diminuir.