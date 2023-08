Apple prepara-se para superar Samsung pela primeira vez na venda de smartphones

Apesar da Apple dominar o mercado quando se fala em modelos de smartphones mais vendidos, em termos globais, ainda é a Samsung que domina, muito por causa da sua enorme oferta de equipamentos, que abrange as mais variadas gamas de preços. Mas as previsões apontam para mudanças importantes. A Apple poderá ocupar o primeiro lugar do pódio de vendas globais de smartphones pela primeira vez e roubar o lugar à Samsung.

De acordo com dados preliminares da última previsão global de vendas de smartphones da Counterpoint Research, as vendas de 2023 devem cair 6%, para 1,15 mil milhões de unidades, a menor em uma década.

A Ásia surge como um dos principais obstáculos para o crescimento positivo, já que existem muitos fatores que parecem impedir uma recuperação económica na China no início do ano. Além disso, a América do Norte continua a ser um grande entrave à recuperação global, com um primeiro semestre dececionante com quebras de dois dígitos no ano inteiro. Apesar da força no mercado de trabalho e da queda da inflação, os consumidores hesitam em atualizar os seus dispositivos.

“Houve uma dissociação entre o que está a acontecer na economia e os consumidores que compram telefones. Até agora, este ano, houve atualizações reduzidas recordes em todas as operadoras”, disse Jeff Fieldhack, diretor de pesquisa para a América do Norte.

Na China, “a Apple está bem posicionada, pois o segmento premium continua a ganhar mais participação”. Afirma Ethan Qi, Diretor Associado para a China.

O crescimento dos segmentos premium e ultra-premium é uma tendência que está a acontecer a nível global e favorece fornecedores como a Apple, que têm portfólios fortes nos segmentos superiores.

2023 pode até marcar o início de uma nova era para a Apple, como um mercado premium resiliente e uma forte presença nos EUA; dois pesos que poderão ajudá-la a tornar-se na número um do mundo em termos de vendas anuais pela primeira vez.

É o mais próximo que a Apple já esteve do primeiro lugar. Estamos a falar de um spread que representa literalmente alguns dias de vendas. Supondo que a Apple não tenha problemas de produção como aconteceu no ano passado, é realmente um lance neste momento.

Disse Fieldhack.