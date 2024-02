Apple dominou smartphones em 2023! iPhone arrasou a tabela dos mais vendidos

O ano de 2023 foi de muito sucesso para a Apple no campo dos smartphones. A marca já tinha mostrado que dominara as vendas no mercado, mas agora os números ficaram ainda mais claros. A mais recente análise dos dados mostrou que o iPhone arrasou a tabela dos mais vendidos. Descubra como este resultado se expressa.

Apple e iPhone dominam nos mais vendidos

A informação já circulava e mostrava que a Apple batera a Samsung no campo das vendas de smartphones, com o iPhone a ter uma posição de destaque neste campo. Esta é uma situação que não acontecia há muitos anos e que em 2023 se materializou claramente.

Agora, e como a Counterpoint mostrou, este domínio da Apple parece ter sido ainda maior, em especial no que toca à lista de smartphones mais vendidos. Como seria de esperar, o iPhone está no topo, mas desta vez a chamar para si as 7 primeiras posições do top 10 da lista dos smartphones mais vendidos.

Para além da Apple, a Samsung conseguiu também uma posição nesta lista dos smartphones mais vendidos. Aliás, a marca coreana foi o outro único fornecedor presente na lista com um trio de dispositivos Galaxy A, elementos da gama mais acessível da marca.

Samsung presente na lista dos smartphones

O iPhone 14 domina a lista e foi o telefone mais vendido em 2023, com uma estimativa de 3,9% de todas as remessas em todo o mundo. A Counterpoint também menciona que os EUA e a China foram responsáveis ​​por metade das remessas do iPhone 14. O iPhone 14 Pro Max e o 14 Pro ficaram em segundo e terceiro, seguidos pelo iPhone 13 de 2021.

O 15 Pro Max foi o dispositivo mais vendido no último trimestre de 2023 e ficou em quinto lugar na lista, enquanto o 15 Pro ficou em sexto. O último iPhone da lista é o modelo base desta família, tendo conquistado o sétimo lugar. A Samsung ocupou as três últimas posições com o Galaxy A14 5G, A04e e A14 4G.

Olhando para as previsões para o futuro, os analistas da Counterpoint prevêem uma lista mais variada de fabricantes na lista dos dez primeiros para 2024. Aqui deveremos ter pelo menos um fabricantes chinês e dispositivos 5G na lista.