Mais segurança na estrada! Waze já mostra alertas para lombas e curvas fechadas

A independência do Waze face à Google permite que este serviço cresça e traga novidades ao seu ritmo. É já uma das apps essenciais no Android Auto e até nos smartphones. Com mudanças a caminho da sua interface, surge agora uma novidade. O Waze já mostra alertas para lombas e curvas fechadas, trazendo mais segurança a quem está ao volante.

Mais novidades de segurança no Waze

O Waze parece estar a lançar um recurso há muito aguardado e que era já uma necessidade que muitos relatava. Da mesma forma que temos alertas na estrada, surgem agora novos alertas na app que alertam sobre a redução de velocidade e também da aproximação de curvas particularmente fechadas.

Uma nova notificação na app do Waze, que é apresentada a alguns utilizadores, mostra a chegada de novos recursos. O Waze agora para a disponibilizar alertas para "lombas, curvas fechadas e muito mais!". Este alerta explica ainda que os utilizadores podem receber alertas para prestar atenção à estrada, como antes da chegada a curvas fechadas.

Ainda que agora pareça estar a ser massificado e acessível a muitos mais utilizadores, esta parece estar a ser uma novidade disponibilizada de forma faseada. Já no passado recente houve relatos por parte de alguns utilizadores para a chegada desta novidade no Waze.

Alertas para lombas e curvas fechadas

O Waze tem trabalhado no suporte para alertas de aumento de velocidade há alguns anos. A última menção a estes desenvolvimentos foi feita numa publicação feita no início de 2023. Nela era dado conta de que este novo recurso seria lançado em breve, algo que apenas aconteceu agora.

Pouco tempo antes desta novidade, o Waze também lançou um sistema de relatórios de incidentes redesenhado. Este organiza melhor as várias opções de relatórios, como perigos nas estradas, atividades da polícia e muito mais. Esse novo desenho parece estar já amplamente disponível, com outro aviso na app a alertar para o novo visual.

Esta é uma novidade muito importante, uma vez que oferece aos utilizadores uma muito maior segurança na estrada. Ao conduzir, recebem agora alertas de que estão a aproximar-se de zonas perigosas, seja por meio de uma curva ou de uma lomba na estrada.