Dica: Faça o seu Samsung falar quando está com pouca bateria

A Samsung atualizou muitos dos seus telemóveis com Rotinas, uma forma de personalizar muitas ações e que permite que o telemóvel até fale. Esta é a dica que lhe trazemos hoje para ter um smartphone mais "esperto".

Sabe usar a funcionalidade Modos e Rotinas no seu Android?

A Samsung é uma das marcas de telemóveis que mais personaliza os seus modelos, que mais funcionalidades acrescenta ao Android e que mais possibilidades tem. O problema é que muitas destas funções são desconhecidas do grande público. Entre estas funções pouco comuns estão as Rotinas, uma espécie de programação básica de ações que são executadas nos casos escolhidos.

Esta funcionalidade permite-lhe configurar o seu telemóvel de uma forma tão detalhada que é possível que não existam dois Samsung iguais. Neste caso, a Rotina a criar é para que o telemóvel alerte em voz alta quando a bateria está fraca, ou quando está 100% carregada, para que saiba que pode ser desligada.

Nem todos os telemóveis Samsung têm estas funções, mas muitos deles têm. No nosso exemplo, usamos um Samsung Galaxy S23 Ultra, embora este não seja o único modelo que possui Rotinas.

Como configurar as Rotinas

Para configurar esta função, aceda às Definições do telemóvel e selecione a opção Modos e Rotinas. Clique na opção Rotinas no canto inferior direito do ecrã e, em seguida, clique no ícone + no canto superior direito para criar a sua rotina personalizada.

Uma vez aí, selecione a ação que irá ativar a rotina. Desloque-se para baixo até encontrar uma opção chamada Nível da bateria e escreva aí a percentagem a partir da qual o telemóvel o deve notificar.

No exemplo, vamos definir 5% (mas é a gosto, atenção). Quando terminar, clique em Concluir. Em seguida, é necessário selecionar a ação a executar quando essa percentagem for atingida, clicando na frase "Adicionar o que esta rotina irá fazer", como está na imagem acima.

Quando aparecer a lista de opções, clique em Notificações e, em seguida, em Mostrar notificação personalizada.

Coloca-se um título, como "Bateria fraca" e depois um texto, que será o que o telemóvel diz em voz alta. Neste caso, será "Preciso de energia".

Clique na opção Ler esta notificação em voz alta e, em seguida, clique em Concluir.

Por fim, escolha um nome para a rotina, um ícone e uma cor.

Se quiser que o smartphone o notifique quando atingir 100% quando estiver ligado à corrente, o processo é o mesmo, mas tem de escolher a opção 100% da bateria e alterar a frase escolhida para a ler em voz alta.

Agora que abrimos a caixa de Pandora, imagine o que poderá fazer com esta lista de funcionalidades. As Rotinas podem simplificar muito as tarefas rotineiras. Bom proveito!