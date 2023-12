Multibanco: Atenção sempre à máquina onde levanta dinheiro…

Sabia que ao tentar levantar dinheiro numa máquina Multibanco pode estar a ser alvo de um esquema? Sim, mas calma! Os burlões têm os mais diversos esquemas para conseguir obter "dinheiro fácil". Um dos esquemas que continua a ser muito popular em Portugal é a clonagem de cartões usando para isso skimmers.

Multibanco: Atenção aos dispositivo capaz de ler as bandas magnéticas (skimmers)

A técnica é aparentemente simples e eficaz! Na ranhura onde se colocam os cartões de crédito e débito, os burlões colocam um dispositivo capaz de ler as bandas magnéticas (skimmers) e que tem também incluída uma minicâmara para registar o código PIN introduzido.

Toda a operação, por parte dos burlões, é controlada à distância, uma vez que o dispositivo comunica normalmente por Bluetooth ou Wi-Fi.

No TikTok tem vindo a ser amplamente partilhado um vídeo que mostra a utilização de um skimmer num terminal de pagamento de um posto de combustível. Este tipo de equipamentos é também usado em Multibancos.

No caso de detetar um skimmer no Multibanco, contacte de imediato as entidades Policiais. Poderá também informar de imediato a SIBS. De acordo com o Código Penal, a contrafação de moeda (que equivale à fraude do cartão clonado) é um crime punível por lei através do artigo 262º, nº 1.