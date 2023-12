Apple, Visa e Mastercard processadas num caso sobre as taxas do cartão Apple Pay

Uma ação judicial alega que a Visa e a Mastercard subornaram a Apple para dificultar a concorrência no Apple Pay, o que fez aumentar as taxas dos comerciantes.

A ação coletiva proposta acusou a Apple de aceitar um suborno da Visa e da Mastercard para garantir o seu domínio nos serviços de pagamento "no ponto de venda" para transações com o Apple Pay, de acordo com a Reuters. Como resultado, os comerciantes foram forçados a pagar taxas mais elevadas.

As empresas estão a ser processadas pela Mirage Wine & Spirits, em Illinois, em nome de "todos os comerciantes nos Estados Unidos que aceitaram o Apple Pay como método de pagamento no ponto de venda físico".

De acordo com a queixa, a Apple fez um acordo com a Visa e a Mastercard que eliminou qualquer incentivo para desenvolver a sua própria rede concorrente de pagamento no ponto de venda ou permitir que outras empresas utilizassem a funcionalidade NFC "tap to pay" do iPhone com aplicações de terceiros.

No iPhone, a única opção é a aplicação da própria Apple. Tudo isto conduziu a um aumento das taxas cobradas aos comerciantes, segundo o processo.

Em troca de concordar em não competir com a Visa e a Mastercard no mercado relevante, as duas redes de cartões ofereceram à Apple um suborno em dinheiro muito grande e contínuo.

Afirma o processo.

Este suborno veio como uma percentagem das taxas de transação das duas empresas para pagamentos com cartão de crédito e débito feitos com o Apple Pay. "Mesmo quando o Apple Pay estava na sua infância, a Apple entendeu que esse suborno chegaria a centenas de milhões de dólares por ano."

No passado, a Apple foi acusada de comportamentos anticoncorrenciais com o Apple Pay pela forma como bloqueia o acesso de terceiros à sua tecnologia de pagamento contactless. Mas no início desta semana, a Reuters informou que a Apple pode abrir o acesso ao NFC na UE para evitar uma multa num caso que está em andamento desde 2020.

