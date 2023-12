Com a IA cada vez mais presente junto dos utilizadores, é normal que serviços com o Spotify comecem a testar como o podem aproveitar. Isso já tinha sido visto antes, mas agora toma uma nova forma. O maior serviço de streaming estará a fazer novos testes para ajudar os utilizadores a criar listas de reprodução.

São muitas as áreas onde o Spotify tem estado a procurar melhorar. Este serviço de streaming de música quer tornar mais simples a sua utilização e por isso recorre a novas tecnologias para o conseguir, ao mesmo tempo que garante aos utilizador a máxima qualidade da sua oferta.

Com testes já a decorrer no campo da integração da IA, o Spotify parece estar novamente a apostar neste campo. Uma descoberta recente veio revelar que há agora uma nova área que deverá receber a integração com os mecanismos de Inteligência artificial e que dará aos utilizadores ainda mais simplicidade.

Falamos das listas de reprodução no Spotify, que em breve vão poder ser criadas de forma totalmente automáticas. O utilizador só terá de fornecer as informações necessárias, como faz hoje para criar conteúdos ou imagens nos serviços dedicados à IA.

Do que foi visto, e publicado no TikTok, os utilizadores vão ter uma nova opção, dedicada a estas listas. Depois será pedido que alimente a prompt certa, indicando os seus estilos favoritos e até os artistas que quer que pertençam a estas listas de reprodução.

Como é normal, estes testes não têm ainda uma data para terminarem e a novidade passar a poder ser usada por todos. O Spotify já admitiu esta novidade, mas alertou que como antes, faz testes com novas tecnologias e que nem todas acabam por conquistar o seu espaço.

Após termos visto o Spotify AI DJ, é agora a hora dos testes avançarem para a criação de listas de reprodução com recurso à IA. Será uma ajuda essencial aos utilizadores e tornará este processo mais simples e, principalmentem mais inteligente.