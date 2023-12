Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Strange Kind Of Love - Peter Murphy

Peter John Joseph Murphy (Northampton, 11 de julho de 1957 é um cantor e compositor britânico. Foi vocalista da banda Bauhaus, considerada uma das precursoras do rock gótico. Também tem um grande percurso na sua carreira solo com vários êxitos.

Mais conhecido como líder dos Bauhaus, banda de enorme sucesso no início dos anos 1980, Murphy ao fim de cinco anos dos Bauhaus abandona a banda e esta fica inativa. Em 1984 Peter Murphy entra num projeto chamado, Dali's Car, com Mick Karn, ex-membro dos Japan, que não obteve grande sucesso. É então que Peter Murphy decide lançar a sua carreira solo, afastando-se do estilo musical dos Bauhaus e entrando em outros estilos mais experimentais e intimistas que fez com que este ganhasse outros tipos de apreciadores. Muitos dos seus trabalhos na carreira solo tiveram fortes influências de David Bowie.

A carreira solo de Peter Murphy começa com uma versão de Final Solution, canção do grupo experimental Pere Ubu. Os seus primeiros sucessos são as canções "Indigo Eyes" e "Dragnet Drag", ambas extraídas do seu segundo álbum "Love Hysteria", lançado em 1988, porém o seu apogeu surge em 1990 com os singles "Strange Kind of Love", "Cuts You Up" extraído álbum "Deep". Em 1995 Murphy teve outro álbum de grande sucesso, Cascade com singles como "Scarlet Thing In You" e "I´ll Fall Wiht Your Knife"

Em 1998 Peter Murphy fez uma turné de aniversário dos 20 anos dos Bauhaus.

Em 2006, Peter Murphy fez uma turné com os Nine Inch Nails, chegando a cantar diversas músicas dos NIN como Reptile e Head Like a Hole. Ocorrem diversas apresentações "Bauhaus/Nine Inch Nails", misturando canções de ambos os grupos (além de canções dos Pere Ubu e TV On The Radio).

Em 2008, sem lançamentos de Bauhaus há 25 anos, é editado Go Away White. Com este lançamento, Murphy e os restantes elementos do Bauhaus garantem ser o derradeiro da final da banda.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?