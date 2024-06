Spotify volta a aumentar os preços! Como será que fica o valor em Portugal?

Ainda que seja o serviço de streaming com maior número de utilizadores, o Spotify não parece abrandar no que toca aos ajustes nos preços. Este serviço tem mudado os valores dos planos de forma constante e há um novo aumento no horizonte. É por agora nos EUA, mas pode ter impacto em Portugal e em outras regiões.

Spotify volta a aumentar os preços!

Têm sido constantes os aumentos de preço nos planos do Spotify. Este serviço de streaming ajusta os valores nas regiões onde está presente e, para desagrado dos utilizadores, estes têm aumentado, sempre em valores bem visíveis.

Uma nova mudança está a caminho e foi agora anunciada pelo próprio Spotify. Será já no próximo mês que os valores vão ser ajustados nos EUA, sendo mantido apenas inalterado o plano Universitário, que se mantém nos 5,99 dólares por mês.

Para anunciar esta mudança que está a caminho, o Spotify irá começar a enviar para os seus utilizadores uma mensagem onde declara os novos preços que irá praticar. O novo valor não será igual em todas as propostas e varia entre 1, 2 e 3 dólares, dependendo do plano que o utilizador tiver subscrito.

Do que foi revelado, os novos preços nos EUA já são conhecidos e da mesma forma os aumentos praticados. A partir do próximo mês, os utilizadores do Individual vão pagar 11,99 dólares por mês. Já os planos Duo e Família vão ter os valores por mês de 16,99 e 19,99 dólares, respetivamente.

Como será que fica o valor em Portugal?

Como referimos, os valores apresentados são para o mercado dos EUA. Não existe informação sobre alterações nos preços dos planos do Spotify para Portugal ou outros mercados. Ainda assim, e por norma, estas alterações nos EUA acabam depois por ser alargadas a outros países mais tarde.

Esta não era certamente uma alteração desejada pelos utilizadores do Spotify, mas que vai mesmo acontecer em breve. A mudança de preços varia entre 1 e 3 dólares, um valor que já no passado foi usado para aumentos similares.