Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

My Sharona - The Knack

The Knack foi uma banda de rock americana com sede em Los Angeles que alcançou a fama com seu primeiro single, " My Sharona", um sucesso internacional número um em 1979.

The Knack foi fundado em 1978 com a formação original e clássica de Doug Fieger (vocal principal, guitarra base), Berton Averre (guitarra principal, backing vocals), Prescott Niles (baixo) e Bruce Gary (bateria). Foi essa formação que gravou os três primeiros álbuns do grupo. Impulsionado pelo sucesso do single "My Sharona", o seu primeiro álbum, Get the Knack (1979), alcançou o primeiro lugar nos tops de vários países. No entanto, os seus próximos dois álbuns, ... But The Little Girls Understanding (1980) e Round Trip (1981), foram significativamente menos bem-sucedidos. Diante a diminuição do sucesso, o grupo desfez-se em 1982.

A banda reuniu-se em 1986 e lançou o seu quarto álbum Serious Fun em 1991, antes de se separar novamente no ano seguinte. Após uma breve reunião em 1994, os The Knack reuniram-se novamente em 1996, gravando mais dois álbuns, Zoom (1998) e Normal as the Next Guy (2001). Após a morte de Fieger em 2010, os The Knack separaram-se permanentemente. Um álbum final, Rock & Roll Is Good for You: The Fieger/Averre Demos foi lançado em 2012.

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?