Huawei FreeClip: earphones que vai querer para som de qualidade e uma estética diferente

Ainda que a aposta da Huawei continue a ser no campo do áudio, com propostas de excelência, a marca também arrisca em conceitos diferentes, como os novos FreeClip. Estes earphones primam por uma estética completamente diferente, rompendo a barreira do que é o padrão. Vamos conhecer os Huawei FreeClip e revelar o que esta estética única oferece em termos de áudio.

Huawei aposta numa estética inovadora

São muitas as provas já dadas pela Huawei no campo do áudio. A marca apostou em força neste mercado e transferiu toda a sua engenharia de excelência para criar as propostas que temos visto a chegar. Mais que as especificações, a utilização destes produtos tem sido a prova da sua excelência.

A somar a uma qualidade ímpar, a Huawei também aposta em conceitos diferentes, que materializa no mercado, como foi visto com os Huawei Watch Buds. A renovar esta sua veia mais inovadora, surgem os Huawei FreeClip, que quebram todas as barreiras estéticas e mudam o que era até agora o convencional.

Algo que salta à vista de imediato nos Huawei FreeClip é a sua forma. Não falamos dos normais earphones com a haste para baixo ou os que se alojam totalmente no ouvido. Esta nova proposta assume uma forma em C, em que temos os elementos a surgir nas pontas.

Se num dos lados temos a parte do áudio, numa esfera adaptada ao ouvido, com a saída de som e todos os elementos que a compõem, no extremo oposto temos o resto. Aqui, e numa forma quadrada, temos toda a componente eletrónica que dá o extra necessário para a melhor qualidade de som.

Algo completamente diferente do padrão é também a forma de usar. Com esta proposta parece quase que temos um piercing ou um brinco aplicado, ainda que passe despercebido para a maioria. Estes 2 elementos que compõem os earphones estão escondidos e a fazer o seu papel de forma "silenciosa".

Há ainda a particularidade de os Huawei FreeClip não terem uma forma certa ou errada de ser usados. Isto significa que podemos usar qualquer um deles em qualquer orelha, adaptando-se assim ao utilizador e removendo a necessidade de ver o que é esquerdo e o que é direito. Basta colocar, por qualquer ordem e começar a apreciar a música.

FreeClip: som de qualidade única numa estética diferenciada

Em termos de conforto, estes earphones estão no topo do que podemos exigir. A marca testou e recolheu amostras de uma muito larga base de utilizadores para criar uma solução que se adapta a todos os ouvidos e que assim permite uma utilização sem qualquer limitação.

No que toca ao transporte dos Huawei FreeClip, a marca criou uma caixa de transporte/carregamento que novamente traz uma estética diferente. Esta está fora do padrão redondo e assume uma forma mais oval e com um peso minimalista. Assim, alia a funcionalidade a uma estética também ela diferente.

Algo que pode não ser compreendido é a ausência do ANC. A redução "mágica" de ruído é algo que muitos consideram essencial, mas que nos Huawei FreeClip não existe. Esta é uma escolha da marca, até porque estes earphones têm um propósito diferente.

Não são os tradicionais headphones de viagem ou de trabalho imersivo, onde o utilizador tem de estar completamente bloqueado do som exterior. Pretendem ser uma proposta para ser usada na rua ou no escritório, mas com a possibilidade de ouvirmos o som ambiente, permitindo estar alerta e a ter conversas.

Ainda assim, e mesmo com a ausência do ANC, os Huawei FreeClip oferecem uma excelente qualidade de áudio. A marca garantiu que a fuga de som é minimizada por um sofisticado sistema de ondas sonoras invertidas incorporado na esfera acústica. Isso faz com que os sons sejam transmitidos com precisão para o canal auditivo.

É ainda garantida a melhor qualidade de áudio nas chamadas de voz, graças a um sistema de microfone delicado. Este funciona em conjunto com um algoritmo de rede neural profunda (DNN) multicanal para distinguir eficazmente as vozes dos ruídos ambientes.

Earphones com um áudio muito interessante

Outro ponto importante para quem usa uns earphones é a bateria. O máximo de tempo de utilização associado a uma carga rápida, tanto dos auriculares como com próprio estojo. A marca garante a reprodução de som até 8 horas quando os auriculares são usados com apenas um único carregamento, ou reprodução de som até 32 horas com o estojo de carregamento totalmente carregado.

No campo da alimentação da energia, a Huawei tem definidos padrões muito próximos do mínimo. Oferece carregamento com fios via USB-C e carregamento sem fios de até cerca de 2 W. Garante que com um carregamento de 10 minutos é possível ter até 3 horas de reprodução de som.

Para as cargas completas, os tempos são naturalmente mais elevados. Assim, temos cerca de 40 minutos para os auriculares (no estojo de carregamento), cerca de 60 minutos para o estojo de carregamento sem auriculares (com fios) e cerca de 150 minutos para o estojo de carregamento sem auriculares (sem fios).

Por ser um produto de áudio da Huawei, temos também um conjunto de funcionalidades associadas e que nos habituámos a usar. Falamos do controlo por gestos, que podem ser personalizados, a ligação entre dois dispositivos sem interrupções e partilha de áudio.

Para gerir e controlar estas funcionalidades temos a já bem conhecida app AI Life da Huawei. Esta é o centro de controlo de todos os dispositivos da marca e claro que os utilizadores do Huawei FreeClip podem usufruir de tudo o que está presente.

Esta proposta está disponível por 179,90 € na loja online da Huawei e é oferecida em duas cores. Temos o mais tradicional preto e o mais moderno e irreverente lilás, provavelmente focado num público mais feminino.

O que podemos retirar dos Huawei FreeClip?

Em resumo, os novos Huawei FreeClip são uma proposta para quem procura uns earphones diferentes e totalmente inovadores no que toca ao design e ao seu conceito. O áudio mantém a qualidade que a Huawei nos habituou, ainda que possa parecer impossível graças à sua forma diferente e "fora da caixa".

São ideais para quem trabalha em ambientes em que quer ouvir música, ao mesmo tempo que tem a noção clara do que se passa à sua volta. Da mesma forma, podem ser uma alternativa para quem anda na rua ou faz desporto, principalmente porque se adaptam a esta forma de usar e mantém a envolvência sonora.

Por fim, fica também claro que a Huawei não tem medo de arriscar e apresenta produtos que fogem ao padrão da normalidade. Estes Huawei FreeClip são a prova disso mesmo, mostrando que esta inovação pode bem ser em breve o novo normal e que este tipo de earphones podem ter ainda um espaço importante no mercado.

Huawei FreeClip

Huawei FreeClip - Galeria de imagens