Samsung segue o exemplo do iPhone 15 Pro e utiliza o titânio no Galaxy S24 Ultra

Este ano a Apple decidiu apostar num novo metal para desenvolver o chassi do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. A adoção do titânio parece ter impressionado a Samsung o suficiente para que a rival coreana planeie adotar o material para a próxima versão do seu smartphone topo de gama. Vem aí um Galaxy S24 Ultra de titânio!

O Galaxy S24 Ultra será o primeiro telemóvel da Samsung a utilizar titânio e a empresa pretende alargar a aplicação em função da receção dos utilizadores, segundo o The Elec.

Para o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, a Apple utiliza uma nova estrutura de titânio em vez de uma estrutura de aço inoxidável, o que reduz o peso. O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max são aproximadamente 9% mais leves do que o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max.

O iPhone 15 Pro pesa 187 gramas, abaixo dos 206 gramas do iPhone 14 Pro, enquanto o iPhone 15 Pro Max pesa 221 gramas, abaixo dos 240 gramas do iPhone 14 Pro Max.

Samsung Galaxy S24 Ultra segue a Apple e aposta no titânio

De acordo com o relatório, é improvável que a adoção de titânio pela Samsung para o S24 Ultra conduza a uma redução de peso equivalente em comparação com o S23 Ultra, uma vez que a Samsung utiliza atualmente alumínio leve nos seus dispositivos emblemáticos, enquanto a Apple utilizava anteriormente aço inoxidável mais pesado, mas mais durável.

Conforme referem as fontes do The Elec, a Samsung tem vindo a ponderar a utilização de caixas de titânio há cerca de dois anos, embora a decisão de avançar com a sua comercialização só tenha sido tomada recentemente - mas não sem custos. O titânio é muito utilizado no sector aeroespacial. No entanto, é mais difícil de manusear no corte e processamento, e a sua baixa condutividade térmica torna-o mais difícil de cortar de forma limpa.

A Samsung está, portanto, a repensar o fabrico, que poderá encarecer a sua proposta. As caixas de alumínio nos telefones premium da empresa custam atualmente menos de 20 euros enquanto as versões de titânio podem custar até 95 euros, de acordo com o relatório. Diz-se que a Samsung estabeleceu "provisoriamente" uma meta de fazer 15 milhões de unidades da moldura - o mesmo número de modelos Galaxy S23 Ultra que vendeu este ano.