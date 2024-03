Blackview MEGA 1 – Chegou o novo tablet de topo com 11,5″

A Blackview já nos tem habituado a ótimas propostas no segmento dos tablets e desta vez acaba de lançar para o mundo o seu novo tablet de topo da nova série MEGA. O Blackview MEGA 1 apresenta-se com um ecrã de 11,5" 2.4K e uma taxa de atualização de 120Hz, com características à altura de qualquer desafio.

O lançamento do Blackview MEGA 1 vem responder às exigências dos consumidores que procuram um dispositivo confortável para ver conteúdos multimédia, que seja prático para levar para todo o lado e ainda que ofereça uma elevada produtividade.

Das muitas características interessantes deste novo tablet, a marca exalta o ecrã de 11,5" com taxa de atualização de 120Hz, a câmara fotográfica principal de 50 MP e o suporte à tecnologia Widevine L1, mas há muito mais.

Blackview MEGA 1, a maior taxa de atualização inteligente de sempre

Para a Blackview, o novo tablet MEGA 1 apresenta-se como o modelo com a maior taxa de atualização inteligente de sempre, o que, aliado ao tamanho de 11,5" de ecrã e uma resolução FullHD+, fazem desta uma máquina com uma excelente qualidade de visualização. Além disso, ainda suporta Widevine L1, o que permite ver conteúdos de streaming em 1080p, em plataformas como a Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus.

Novo ecrã dividido facilita o trabalho, estudo e lazer

O novo ecrã divido e as múltiplas janelas do MEGA 1 melhoram significativamente as atividades em multitarefa, com o objetivo de aumentar a produtividade. Quando combinado com um rato e teclado, sem fios, transforma-se num verdadeiro computador. Além disso, inclui caneta para fazer apontamentos ou desenhar, com grande eficácia.

A estas características, junta-se ainda a bateria de 8800 mAh que, segundo a Blackview, garante uma autonomia de até 20 horas. Tem ainda carregamento rápido de 33W, o que significa que carrega 50% da capacidade da bateria em apenas 1 hora.

A Câmara de 50 MP

O tablet vem com uma câmara principal de 50 MP, com um sensor ISOCELL JN1 desenvolvido pela Samsung, o que garante uma captação de imagens com qualidade superior mesmo em ambientes com menos luz. A câmara permite a gravação de vídeo em 2K.

A câmara frontal tem 13 MP, excelente para o suporte de aulas online ou conversas com vídeo, além de permitir selfies com boa qualidade. Destacam-se ainda os modos fotográficos HDR ou Super Noturno, que melhoram as imagens com a ajuda do algoritmo ArcSoft® 9.0.

O desempenho suportado pelo processador Helio G99

O Blackview MEGA 1 vem equipado com o processador Helio G99, com 256 GB de armazenamento interno e suporte para expansão até 1TB. Além disso, tem 12 GB de RAM que podem ser expandidos com recurso ao armazenamento interno até mais 12 GB. Com 24 GB de RAM, o desempenho de algumas tarefas, nomeadamente jogos ou edição de vídeos, pode melhorar substancialmente.

DokeOS_P 4.0 baseado em Android 13

O sistema operativo que o MEGA 1 integra é o DokeOS_P 4.0 baseado em Android 13, desenhado para trabalho, estudo e lazer. A nova interface oferece um novo ecrã dividido personalizado, o que melhora a experiência em multitarefa, incluindo a função "Pin to Top" para priorizar tarefas.

A aplicação Workspace, facilita a alternância entre contas pessoais e profissionais, auxiliando o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Preço e disponibilidade

O novo tablet Blackview MEGA 1 está disponível em promoção de lançamento, por apenas 215,89€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto 24AN20. Esta promoção é válida até ao próximo dia 27 de março.

Blackview MEGA 1