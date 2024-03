Elon Musk e xAI não falharam com a sua palavra! O Grok é agora open-source

Há uns dias, Elon Musk tweetou que o Grok seria lançado como open-source dentro de uma semana. Ontem, a promessa foi cumprida e o código e os dados relacionados com o chatbot da xAI são agora públicos.

Graças a este lançamento, os programadores e investigadores terão uma nova opção quando trabalharem com modelos de Inteligência Artificial (IA). As referências claras na pesquisa até agora eram o Mixtral (da startup francesa Mistral AI) e, acima de tudo, o Llama 2, o LLM da Meta.

Este último modelo é gratuito para a investigação, mas tem limitações quando se trata de o utilizar comercialmente e os programadores têm de pagar uma comissão para utilizações em massa. Ou seja, quando existem mais de 700 milhões de utilizadores diários.

Mas aqui o Grok destaca-se por um aspeto fundamental, que não é outro senão o seu tamanho. É gigantesco. Como os responsáveis pela xAI assinalam no seu blogue oficial, esta versão do projeto é a de um modelo 314B, ou seja, com 314 mil milhões de parâmetros.

Considerando que o Llama 2 tem 65 mil milhões de parâmetros, o Grok é quase quatro vezes maior, o que teoricamente lhe poderia dar vantagens em termos de precisão das suas respostas e interação.

Este projeto está disponível tanto com o seu código - no GitHub - como nos seus weights, que são oferecidos como um gigantesco ficheiro de centenas de GB disponível através de uma ligação magnética. A licença utilizada é a Apache 2.0, que permite a utilização comercial.

Há um elemento em falta no projeto: os dados utilizados para treinar o modelo, algo que permitiria uma análise ainda melhor e o refinamento do comportamento do modelo em diferentes cenários.

Quando Elon Musk anunciou o lançamento do Grok, fê-lo indicando que apenas os subscritores do X o poderiam utilizar. As primeiras análises indicavam que o comportamento do modelo não era superior ao do ChatGPT, e a única coisa que o diferenciava era o tom sarcástico com que o Grok respondia na sua interação de texto com os utilizadores.

